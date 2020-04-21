Экономика
Российская газетаМинпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
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Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Происшествия
В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в городе Богданович Свердловской области, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
РИА Новости 06:12
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Здоровье
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Футбол
«Зенит» выразил готовность предоставить «Газпром Арену» под госпиталь
Ранее "Газпром" уже предоставил выставочный комплекс "Ленэкспо" для временного развертывания в его стенах инфекционного стационара.
Московский Комсомолец 05:15
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете
Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах.
Известия 06:15
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Общество
Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции предложило сохранить действующие размеры штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:06
Армия и оружие
Печат (Сербия): линия «прорыва на восток» (Печат)
Сергей Шойгу полагает, что НАТО размещают силы с целью блокировать участие России в решении и глобальных, и региональных проблем.
ИноСМИ 05:30
Авто
Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H
Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
РИА Новости вчера в 09:14
Происшествия
На Кубани выявлено 44 новых случая коронавируса
Всего в России за сутки зарегистрировано 5642 новых случая заражения COVID-19.
Краснодарские известия 05:20
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Экономика
Тюменский депутат задекларировал свыше миллиарда рублей доходов
Тюмень, 21 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Самым состоятельным депутатом Тюменской областной думы стал Дмитрий Горицкий, который задекларировал за 2019 год доход на сумму 1 142 949 178 рублей.
REGNUM 02:08
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Здоровье
Доктор Мясников заявил о знаковом событии в лечении COVID-19
Знаковым событием в борьбе с коронавирусной инфекцией стало амбулаторное лечение пациентов с COVID-19.
Известия 02:20
Политика
В Кремле отреагировали на данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели новости СМИ о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:50
Общество
В Госдуме предложили выплачивать 12 130 рублей всем безработным
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов (ЛДПР) направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением распространить выплату максимального пособия в размере 12 130 рублей на всех безработных.
ТАСС 05:02
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
В России принято постановление о максимальных выплатах безработным
По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
Общество
Почти у 100 российских журналистов выявлен коронавирус
Почти у 100 российских журналистов выявлен коронавирус, сообщил 21 апреля замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Известия 05:15
Общество
Роспотребнадзор: покупатели не должны взвешивать продукты в магазинах
Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22