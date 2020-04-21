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Экономика Тюменский депутат задекларировал свыше миллиарда рублей доходов Тюмень, 21 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Самым состоятельным депутатом Тюменской областной думы стал Дмитрий Горицкий, который задекларировал за 2019 год доход на сумму 1 142 949 178 рублей. 35

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