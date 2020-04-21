По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Энергетика Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.

Энергетика Россия дожила до отрицательных цен на нефть. За баррель страна должна доплачивать 2 доллара Хронология краха Майские фьючерсы на нефть WTI обвалились на торгах в Нью-Йорке на 300% перед закрытием контрактов – до минус 37,63 доллара за баррель.

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Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 2,9K

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