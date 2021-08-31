Байден отказался от совместной пресс-конференции с Зеленским

В сообщении уточняется, что американский лидер примет своего украинского коллегу в Овальном офисе и обсудит с ним «поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», а также сотрудничество в сфере энергетики и реформы Киева.