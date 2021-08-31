31 августа аудитор Счетной палаты Наталья Трунова заявила, что ведомство видит риски для рынка жилищного строительства, в случае если ситуация с ценами на строительные материалы не изменится еще в ближайшие шесть месяцев.
Материнская компания эмитента стейблкоинов Tether и криптобиржи Bitfinex обратилась в Верховный суд Нью-Йорка с просьбой заблокировать CoinDesk и другие организации от получения документов с подробным описанием состава резервов Tether за последние несколько лет.
Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установила причину крушения экспериментального транспортного самолета Ил-112В у подмосковной Кубинки, приведшего к смерти всех трех членов экипажа.
Украинское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», могло бы рассчитывать на будущее лишь в том случае, если бы его кооперация с крупнейшей авиастроительной корпорацией Китая состоялось.
В сообщении уточняется, что американский лидер примет своего украинского коллегу в Овальном офисе и обсудит с ним «поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», а также сотрудничество в сфере энергетики и реформы Киева.