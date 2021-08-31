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Минпромторг России: сезонный фактор стал причиной скачка цен на стройматериалы

Сезонный фактор стал причиной скачка цен на стройматериалы, рассказали газете "Известия" в Министерстве промышленности и торговли России.
ПРАЙМ
Строительные материалы являются товаром, цена которого изменяется из-за сезонного фактора, отметили в ведомстве.
ПРАЙМ
31 августа аудитор Счетной палаты Наталья Трунова заявила, что ведомство видит риски для рынка жилищного строительства, в случае если ситуация с ценами на строительные материалы не изменится еще в ближайшие шесть месяцев.
Известия
По словам Кутепова, основной проблемой реализации региональной программы переселения из аварийного жилья является значительный рост цен на стройматериалы — на металл, дерево — порядка 30%.
Известия

Подробнее о событии

Минпромторг объяснил рост цен на стройматериалы
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Власти объяснили россиянам, почему стройматериалы так дорожают
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В Минпромторге объяснили рост цен на стройматериалы сезонностью
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Минпромторг России: сезонный фактор стал причиной скачка цен на стройматериалы
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