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Минпромторг: Сотрудникам Dell из Петербурга и Москвы предлагают работу в России

Большинство сотрудников покинувшей Россию Dell из Москвы и Петербурга уже получили предложения работы с конкурентной зарплатой от отечественных компаний.
Фонтанка.Ру
Специалисты, работавшие в ушедшей с российского рынка американской компании Dell, получают предложения с конкурентоспособными зарплатами от российских компаний.
Neva.Today
Отмечается, что предприятия в РФ активно наращивают производство и стараются занять стабильные позиции на рынке, в связи с чем "квалифицированные кадры переходят к российским игрокам".
Online47.ru
В конце февраля Dell приостановила поставки своей продукции на рынок РФ.
ТАСС

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Минпромторг: Большинство сотрудников Dell в России уже получили предложения о новой работе
Российская газетавчера в 15:29
Большинство сотрудников Dell в России получили предложения о новой работе
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