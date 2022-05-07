В Минпромторге сообщили, что продукты питания, алкоголь и табак пока не могут войти в перечень товаров для параллельного импорта, поскольку Минсельхоз выступает против из-за опасений роста контрафакта.
Конашенков добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в подконтрольном Киеву районе города Артемовск в ДНР.
Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за введенных санкций и давления американских производителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.