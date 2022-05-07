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Минпромторг: алкоголь и сигареты пока не могут войти в список параллельного импорта

В Минпромторге сообщили, что продукты питания, алкоголь и табак пока не могут войти в перечень товаров для параллельного импорта, поскольку Минсельхоз выступает против из-за опасений роста контрафакта.
Коммерсантъ
В министерстве пояснили, что «коды ТН ВЭД с 1 по 24 отнесены к ведению Минсельхоза России».
Московский Комсомолец
Ответственность за так называемый параллельный импорт была отменена.
Газета.Ru
Минпромторг выпустил обновлённый перечень компаний, чью продукцию – более 50 групп товаров – можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя.
Octagon.Media

Подробнее о событии

Минпромторг: алкоголь и сигареты пока не могут войти в список параллельного импорта
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