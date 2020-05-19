Экономика
ИнтерфаксМинпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
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Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Происшествия
40 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
В Алтайском крае за сутки подтверждено 40 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:42
Общество
В Сбербанке рассказали о подделке мошенниками сайтов госуслуг
За время пандемии коронавируса Сбербанк выявил более 70 ложных сайтов госуслуг и около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков.
RT на русском 01:46
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
Общество
В Волгоградской области заработал масочный режим
В Волгоградской области заработал масочный режим. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:06
Общество
О ситуации с коронавирусом в Дагестане рассказал президент «Анжи»
Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев рассказал в беседе со Sport24 о сложной ситуации с коронавирусом в Дагестане.
Live24 00:56
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Общество
На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19
Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 06:16
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара после просьбы надеть маску
В США мужчина выстрелил в повара кафе в ответ на неоднократные просьбы надеть маску.
Ореанда-Новости 03:16
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 10 новых и 7 обновленных моделей до 2026 года
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Общество
Еще 2583 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве
Известия вчера в 03:11
Общество
Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.
РБК вчера в 23:00
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак
Культуромания 18 мая в 09:30
Общество
Оперштаб: в Пермском крае режим самоизоляции продлен до 8 июня
По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:09
Общество
Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 29 мая
Электронный больничный оплатит Фонд социального страхования за весь период в течение 7 календарных дней со дня его оформления.
Инфорос вчера в 01:36
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 18 мая в 05:41
Гаджеты
Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X
Redmi 10X получил новый процессор MediaTek Dimensity 820, работающий по 7-нанометровому техпроцессу FinFET, квадрокамеру с основным датчиком разрешением 48 Мп, OLED дисплей диагональю 6,57 дюйма, 6/8 ГБ ОЗУ и 64-256 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 4420 мА·ч.
МонаВиста вчера в 13:33
Авто
Стартовали продажи нового микроавтобуса «ГАЗель City»
Горьковский автозавод начал продажи новых низкопольных микроавтобусов «ГАЗель City», предназначенных для городских и корпоративных перевозок.
Автоновости дня вчера в 14:00
Авто
Российские сотрудники Nissan за увольнением выстраиваются в очередь
В связи с экономическим кризисом российские предприятия вынуждены увольнять сотрудников.
32CARS.ru вчера в 01:53
Общество
В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
Технологии
В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»
В РФ началось создание группировки спутников связи "Гонец" нового поколения.
Planet Today 02:31
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание
В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера загорелось двухэтажное административное здание.
Российская газета 03:16
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33