Экономика
ИнтерфаксМинпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:29, Ашберн
Политика
В администрации США заявили, что рады выздоровлению Мишустина
Ранее сообщалось, что Мишустин был выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
ТАСС 17:44
Гаджеты
Honor представила телевизор Honor X1 Smart TV
ITZine.ru 10:57
Кино
Вышел трейлер сериала «Космические войска»
Американская развлекательная компания Netflix презентовала новый трейлер комедийного сериала Космические войска.
iReactor 11:35
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Гаджеты
В сеть утекли цены на Google Pixel 4a и Pixel 5
Дата официальной презентации нового флагмана пока не сообщается.
Megaobzor.com 14:40
Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета 16:15
Футбол
«Интер» и Кавани ведут переговоры
Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил о том, что миланский Интер ведет переговоры с уругвайским нападающим Пари Сен-Жермен Эдинсоном Кавани.
Советский спорт 15:59
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело о невыплате компенсаций медикам
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за невыплат медикам, работающими с больными коронавирусом.
Газета.Ru 16:49
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой
Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК 11:44
Футбол
Московские клубы просят отложить начало тренировок
Как информирует "Спорт-Экспресс", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" попросили РФС отложить возобновление групповых тренировок для всех команд премьер-лиги до 1 июня.
Вести.Ru 12:56
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность 08:39
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
Общество
Администрация Читы удалила с сайта проекты дизайн-кода города
С сайта администрации городского округа «Город Чита» удалили подраздел «Благоустройство», в котором содержались документы с дизайн-кодом Читы.
Zabnews.ru вчера в 02:57
Происшествия
В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом
Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM 17 мая в 23:41
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Политика
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Порошенко о госизмене
Офис генерального прокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко после обнародования записей возможных его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.
ТАСС 17:42
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Metaratings 13:32
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ведомости вчера в 17:57
Политика
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
Футбол
«Зенит» предложил новый контракт Александру Кокорину
Стало известно, что петербургский «Зенит» не стал дожидаться, когда истечет соглашение с нападающим Александром Кокориным, и предложил ему новый контракт.
Невские Новости 06:33
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и ест на гладильной доске
Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и живет затворницей в обветшалой однокомнатной квартире. Там почти 40 лет не было ремонта.
Комсомольская правда 16:00
Энергетика
Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой
Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.
Lenta.ru 17:50