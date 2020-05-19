Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинпромторг пообещал снижение цен на маски

Стоимость масок со временем будет снижаться, сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Однако прежние цены вернутся только после окончания эпидемии COVID-19, когда упадет спрос.
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с чего всё началось
— Безусловно, когда закончится пандемия — скорей бы это уже произошло, — цена маски вернётся к этому значению, потому что просто на неё не будет спроса, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами

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Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
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На Свитках Мертвого моря нашли скрытый текст

Благодаря случайному открытию, сделанному в Великобритании, ученые поняли, что некоторые чистые фрагменты свитков, хранившихся более 20 лет в Манчестерском университете, содержат древние надписи, невидимые глазу.
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Анна Семенович показала архивные фото

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель.
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