Экономика
ИнтерфаксМинпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
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Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru 18 мая в 05:08
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Здоровье
В России предложили не принимать детей без прививок в сады и школы
Власти на фоне пандемии коронавируса рассматривают возможность запретить приём в сады, школы и вузы детей, чьи родители отказываются от прививок.
Вести Воронеж 02:05
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Общество
Кирилл Поляков возглавил комитет по транспорту Петербурга
В должность председателя комитета по транспорту Кирилл Поляков вступает с 20 мая 2020 года.
Город+ вчера в 12:30
Здоровье
В Костромской области коронавирус выявили еще у 16 жителей
В Костромской области еще у 16 жителей региона подтвердился коронавирус.
Piter.tv 02:52
Энергетика
Нефть опустилась в «красную зону»
Июльские фьючерсы нефти Brent подешевели на 29 центов (0,83%), до $34,52 за баррель. Диапазон марки составляет $34,20 — $35,76 за баррель.
REGNUM вчера в 12:36
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара после просьбы надеть маску
В США мужчина выстрелил в повара кафе в ответ на неоднократные просьбы надеть маску.
Ореанда-Новости 03:16
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
Игры
Артефакт прошлого: 8-часовое прохождение Gears of War 3 на PlayStation 3
До сих пор Gears of War 3 официально вышла только на Xbox 360, однако благодаря обратной совместимости боевик доступен и на Xbox One — на Xbox One X даже в 4К-разрешении.
Игромания.ру вчера в 11:25
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Наука
Строение кисти австралопитека указало на двойное использование рук
Evo-rus.com 02:42
Наука
Обнаруживающую коронавирус маску создают в США
В США ведется работа над созданием медицинской маски со встроенным сенсором, способным выявлять коронавирус.
Ридус вчера в 14:25
Общество
Bloomberg сообщил о 108 миллионах китайцев, попавших в новый карантин
Более 108 миллионов китайцев оказались в самоизоляции из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
РЕН ТВ 18 мая в 23:26
Общество
Где в Кузбассе за сутки выявили новых больных с коронавирусом
«За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк — семь, Белово — один, Тисульский муниципальный округ — один», — указано в сводке на сайте правительства.
ВашГород.ру вчера в 00:17
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Шоу-бизнес
СМИ сообщили, от кого Мария Порошина могла родить пятого ребёнка
Актриса не признаётся, ради кого ушла от мужа и, главное, кто является отцом её долгожданного сына.
7Дней.ру 03:00
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru 17 мая в 20:31
Общество
На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19
Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 06:16
Финансы
Валютная пара евро/доллар продолжает пользоваться спросом
Во вторник, валютная пара EUR/USD провела волатильную торговою сессию, в ходе которой был достигнут максимум на отметке 1,0975, однако затем евромедведи сумели нивелировать большую часть дневного роста.
Finam.Ru 03:10
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20