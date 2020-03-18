Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМинпромторг договорился о стабильных ценах на продукты в России

Российский Минпромторг договорился с ритейлом о стабильных ценах на продовольствие. Однако подорожание возможно по импортным товарам, о чем рассказал статс-секретарь, замглавы ведомства Виктор Евтухов.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Минпромторг заявил о договоренности с ретейлерами о стабилизации цен на продовольствие

ТАСС09:47

Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на продукты

Известия09:29

Минпромторг договорился с ритейлом о стабильных ценах на продукты

Ведомости09:13

Минпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты

РИА Новости09:11

Правительство сдержит цены на продукты. Минпромторг договорился с ретейлом о стабильности, но импорт все равно может подорожать

Фонтанка.Ру09:10

Минпромторг договорился с ритейлом, чтобы те не повышали цены на продукты

Интерфакс08:57

Минпромторг договорился с ретейлерами о стабильных ценах на товары

Взгляд.ру08:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Salt Mag вчера в 11:26
Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $27 за баррель

RT на русском 09:29
Музыка

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Известия 09:53
Общество

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
РБК 12:23
Общество

«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров

В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Интерфакс 12:19
Политика

Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, он пробудет на полуострове с 18 по 19 марта.
Политика Сегодня 10:58
Финансы

Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
РБК 08:42
Игры

Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony официально объявила о дате проведения презентации своей консоли следующего поколения - PlayStation 5.
Российская газета вчера в 08:42
Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
РИА Новости 07:10
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Общество

Из-за коронавируса отменили свидания в колониях и СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний выпустила постановление, согласно которому свидания с заключенными временно приостановлены.
Live24 08:40
Происшествия

Большой оползень перегородил дорогу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел большой сход грунта на Гребешковском откосе.
Российская газета 10:43
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Энергетика

Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Вести.Ru вчера в 18:36
Наука

Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Биатлон

Биатлонисты сборной России ушли на двухнедельный карантин

Российские биатлонисты, которые вернулись с этапа Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине.
Metaratings 12:24
Общество

ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса

Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:38
Политика

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
РИА Новости 12:28
Политика

Россия ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства

Жителям ДНР, не имеющим российского гражданство, временно запрещен въезд на территорию РФ.
Российская газета 07:08
Спорт

В Assassin’s Creed: Odyssey пройдут бесплатные выходные

Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Assassin’s Creed: Odyssey.
3DNews 02:03
Происшествия

В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Российская газета 10:16
Экономика

Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

Инвесторы на финансовых рынках продолжают искать равновесие в условиях постоянно ухудшающихся прогнозов по мировой экономике, которая в 2020 году продемонстрирует резкое замедление темпов роста, а в терминах квартальной динамики, вероятно, войдет в рецессию в первой половине года, сообщил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
РБК вчера в 11:53
Экономика

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
РИА Новости 08:16
Общество

Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя

Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
Lenta.ru 07:46
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Российская газета 02:04
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Политика

Генконсульство РФ в Нью-Йорке призвало россиян вернуться на родину

Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.
Интерфакс 11:24
Происшествия

Полиция задержала обстрелявших автосалон в Москве

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных действий задержали банду напавших на московский автосалон преступников, состоящую из шести человек.
Известия 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное