Российский Минпромторг договорился с ритейлом о стабильных ценах на продовольствие. Однако подорожание возможно по импортным товарам, о чем рассказал статс-секретарь, замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Минпромторг договорился о стабильных ценах на продукты в России

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