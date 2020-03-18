Министерство промышленности и торговли достигло договоренности с торговыми сетями о том, что цены на продовольствие будут стабильны. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, возможно лишь незначительное повышение цен на импортные товары — в связи со снижением курса рубля.

Минпромторг договорился с ритейлерами о стабилизации цен на продукты

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