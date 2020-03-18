Коронавирус
НТВМинпромторг договорился с ритейлерами о стабилизации цен на продукты
Министерство промышленности и торговли достигло договоренности с торговыми сетями о том, что цены на продовольствие будут стабильны. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, возможно лишь незначительное повышение цен на импортные товары — в связи со снижением курса рубля.
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Технологии
Сбербанк тестирует технологию приема оплаты смартфоном
Специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Общество
Супермаркеты ограничили продажу туалетной бумаги в Британии
Британские торговые сети ввели ограничения на покупку товаров первой необходимости и пользующихся большим спросом из-за паники в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Культура
Первый канал приостановил съемки шоу «Dance Революция»
Первый канал объявил о приостановке съемок шоу «Dance Революция».
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Здоровье
Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Энергетика
Уже не друзья по несчастью: Китай вслед за Европой отказывается от российской нефти
Китайцы, как и европейцы могут заменить российскую нефть выгодной саудовской, недаром нефтяная компания Saudi Аrамсо уже объявила о снижении цен для азиатских клиентов на 6 долларов (в Европе они снижены и вовсе на 10 долларов).
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.
Общество
ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса
Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Наука
Еще один новый путь заражения коронавирусом выявили ученые
Спорт
Губерниев осудил организаторов чемпионата России по лыжам
Экстренная отмена гонки на чемпионате России по лыжам является виной организаторов, которым не стоило проводить турнир в Архангельской области, уверен комментатор Дмитрий Губерниев.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» до конца апреля открыл бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, не имеющих подписку.
Наука
Найдено лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом
Китайский врач Донгченг Ву, руководящий лабораторией в Ухане, заявил, что нашел лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Общество
Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Шоу-бизнес
18-летний сын Наташи Королевой поделился дебютной песней
Меньше 15 часов назад Наташа Королева поделилась записью сына в соцсети Instagram, который записал дебютный трек под названием "бутылка вина".
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
В прошлом году пенсии проиндексировались на 2%, а в 2018 году — на 2,9%. В ведомстве рассказали, что получатели этих выплат являются самой малочисленной группой пенсионеров в стране.
Наука
Ученые приблизились к созданию неисчерпаемого источника энергии
Если ученым удастся реализовать идею управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии.
Общество
Кинотеатры попросили поддержки у правительства
Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.