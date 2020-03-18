Коронавирус

НТВНТВМинпромторг договорился с ритейлерами о стабилизации цен на продукты

Министерство промышленности и торговли достигло договоренности с торговыми сетями о том, что цены на продовольствие будут стабильны. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, возможно лишь незначительное повышение цен на импортные товары — в связи со снижением курса рубля.
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с чего всё началось

Минпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты

Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.
РИА Новости09:11

Подробнее о событии

Минпромторг заявил о договоренности с ретейлерами о стабилизации цен на продовольствие

ТАСС09:47

Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на продукты

Известия09:29

Минпромторг договорился с ретейлерами о стабильных ценах на товары

Взгляд.ру08:54

Минпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты

РИА Новости09:11

Правительство сдержит цены на продукты. Минпромторг договорился с ретейлом о стабильности, но импорт все равно может подорожать

Фонтанка.Ру09:10

Минпромторг договорился с ритейлом, чтобы те не повышали цены на продукты

Интерфакс08:57

Минпромторг договорился с ритейлом о стабильных ценах на продукты

Ведомости09:13
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В США обнаружили коронавирус у конгрессмена

Член конгресса США Марио Диас-Баларт от Республиканской партии (штат Флорида) сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Вице-премьер рассказал о поставках продукции для торговых сетей России

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Ротенберг получил звание Героя Труда за строительство Крымского моста

Звание предприниматель получил «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста», говорится в документе.
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Режим повышенной готовности введут в Иркутской области 1 апреля

С 1 апреля Иркутская область перейдёт на режим повышенной готовности. В связи с подготовкой к возможным весенним паводкам.
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Экономика

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

"Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний", — заявил он.
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ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд

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RT на русском 19:44
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

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Наука

Ученые ответили на вопрос о происхождении нового коронавируса

Авторы новой работы использовали результаты секвенирования, чтобы ответить на вопрос, действительно ли вирус возник естественным путем или его можно было искусственно создать в лаборатории.
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Происшествия

В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19

Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
RT на русском 13:28
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Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом

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РБК 13:59
Происшествия

Сахалинские школьники проводят досрочные каникулы в крупных ТРЦ

Досрочные каникулы сахалинские школьники предпочитают проводить в кафе и игровых зонах крупных торгово-развлекательных центров, а не дома, как рекомендовал Роспотребнадзор.
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Общество

Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
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Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) представила в Сети шуточный трек "Пандемия".
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Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
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В Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах

Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».
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Футбол

Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии выездной формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21. Новая экипировка бирюзового цвета.
Бомбардир.ру 16:48
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Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5

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Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
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