Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.

с чего всё началось

Министерство промышленности и торговли достигло договоренности с торговыми сетями о том, что цены на продовольствие будут стабильны. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, возможно лишь незначительное повышение цен на импортные товары — в связи со снижением курса рубля.

Минпромторг договорился с ритейлерами о стабилизации цен на продукты

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