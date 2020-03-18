Коронавирус
НТВМинпромторг договорился с ритейлерами о стабилизации цен на продукты
Министерство промышленности и торговли достигло договоренности с торговыми сетями о том, что цены на продовольствие будут стабильны. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, возможно лишь незначительное повышение цен на импортные товары — в связи со снижением курса рубля.
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Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.РИА Новости09:11
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