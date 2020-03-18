Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.

с чего всё началось

Министерство промышленности и торговли, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба не допустят повышения цена на продовольствие в России из-за коронавируса, заявил телеканалу «Россия 24» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Об этом министерства договорились непосредственно с торговыми сетями.

Минпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты

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