Коронавирус
Национальное Аграрное АгентствоМинпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты
Министерство промышленности и торговли, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба не допустят повышения цена на продовольствие в России из-за коронавируса, заявил телеканалу «Россия 24» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Об этом министерства договорились непосредственно с торговыми сетями.
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Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.РИА Новостивчера в 09:11
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Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
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Хабаровск, 19 марта 2020, 08:51 — REGNUM Псевдомедицинские центры на Дальнем Востоке путём мошеннических действий обманули граждан на 100 млн рублей.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами
По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока наблюдается острый дефицит медицинских масок.
Происшествия
Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом
Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
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В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.
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Финансы
Рынки продолжили падение в поисках дна, дорожают нефть и доллар
Участники финансовых рынков продолжают распродажи и ликвидируют позиции, находя убежище в наличных и почти не реагируя на решения властей, которые пытаются поддержать замедляющуюся из-за коронавируса экономику.
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Вся коллекция свитков Мертвого моря признана подделкой
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Apple представила обновленные iPad Pro
Политика
Польский журналист призвал равняться на Россию
В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.