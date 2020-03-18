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Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоМинпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты

Министерство промышленности и торговли, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба не допустят повышения цена на продовольствие в России из-за коронавируса, заявил телеканалу «Россия 24» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Об этом министерства договорились непосредственно с торговыми сетями.
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с чего всё началось

Минпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты

Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.
РИА Новостивчера в 09:11

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Минпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты

РИА Новостивчера в 09:11

Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на продукты

Известиявчера в 09:29

Минпромторг договорился с ритейлом о стабильных ценах на продукты

Ведомостивчера в 09:13

Минпромторг заявил о договоренности с ретейлерами о стабилизации цен на продовольствие

ТАССвчера в 09:47

Правительство сдержит цены на продукты. Минпромторг договорился с ретейлом о стабильности, но импорт все равно может подорожать

Фонтанка.Рувчера в 09:10

Минпромторг договорился с ритейлом, чтобы те не повышали цены на продукты

Интерфаксвчера в 08:57

Минпромторг договорился с ретейлерами о стабильных ценах на товары

Взгляд.рувчера в 08:54
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Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
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Китайская компания отказалась покупать нефть у «Роснефти»

Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
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Культура

Железноводск перейдет в онлайн во время культурно-массовых мероприятий

По информации мэрии, отмена массовых мероприятий не повлияет на досуг горожан.
Newstracker.ru 02:02
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

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Газета.Ru 17 марта в 10:46
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Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Известия 01:52
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
Общество

Первый рейс с российскими туристами прилетел из Черногории в Москву

Первый рейс с находившимися в Черногории российскими туристами прилетел в Москву из аэропорта Подгорицы, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Агентство Москва вчера в 21:27
Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РИА Новости 01:34
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Происшествия

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 01:17
Происшествия

На Дальнем Востоке псевдомедцентры обманули людей на 100 млн рублей

Хабаровск, 19 марта 2020, 08:51 — REGNUM Псевдомедицинские центры на Дальнем Востоке путём мошеннических действий обманули граждан на 100 млн рублей.
REGNUM 01:51
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
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В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новости вчера в 22:57
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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
РИА Новости вчера в 23:34
Общество

Ургант высмеял людей, скупающих из-за коронавируса туалетную бумагу

Популярный ведущий Иван Ургант в очередном эфире шоу «Вечерний Ургант» сделал ироничное замечание по поводу ажиотажа, которые поднялся вокруг «столпов» народных продовольственных фондов – гречки и туалетной бумаги.
Live24 вчера в 01:22
Финансы

Курс доллара поднялся выше 80 рублей

Сегодня вечером вырос курс доллара – он превысил отметку в 80 рублей (80,01 рубля).
Пенза-взгляд вчера в 12:53
Здоровье

На Сахалине ограничат продажу медицинских масок в одни руки

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока наблюдается острый дефицит медицинских масок.
REGNUM 01:36
Происшествия

Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом

Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа.
REGNUM 01:57
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:08
Здоровье

В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Финансы

Рынки продолжили падение в поисках дна, дорожают нефть и доллар

Участники финансовых рынков продолжают распродажи и ликвидируют позиции, находя убежище в наличных и почти не реагируя на решения властей, которые пытаются поддержать замедляющуюся из-за коронавируса экономику.
Интерфакс 00:48
Наука

Вся коллекция свитков Мертвого моря признана подделкой

Российская газета 16 марта в 09:09
Гаджеты

Apple представила обновленные iPad Pro

Ридус вчера в 11:37
Политика

Польский журналист призвал равняться на Россию

В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
Газета.Ru 01:33
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 21:27
Как работают Яндекс.Новости?
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