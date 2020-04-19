Экономика
КоммерсантъМинпромторг допускает повышение цен на импортные продукты
Импортные продукты могут со временем подорожать в связи с ситуацией на мировых рынках, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Хотя в целом Минпромторг пока не фиксирует серьезного роста цен на продовольственные товары.
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Происшествия
Волгоградцам раскрыли информацию по 14 новым случаям коронавируса
В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
РИАЦ 08:53
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва 09:05
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Авто
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 "Жигули".
ТАСС 04:05
Общество
Россияне массово поехали в Крым
Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона.
Эхо Москвы вчера в 10:00
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
«Роскосмос» снизил стоимость запусков российских ракет
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что организация снизила стоимость запусков российских ракет на 39%.
Известия 14:49
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:51
Общество
В Заполярье из-за вспышки коронавируса вывезли 176 строителей
Чартерным рейсом из Мурманска вывезены после прохождения карантина в течение двух недель 176 строителей со строительного объекта в Белокаменке Мурманской области.
ИА Красная Весна 14:29
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Гаджеты
В РФ создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Газета DAILY 13:37
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Финансы
Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам
Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Коммерсантъ 12:10
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 миллиона, скончались более 152,5 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 14:20
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su вчера в 04:19
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Шоу-бизнес
Алена Шишкова отреагировала на слухи о подагре
Фанаты всерьез забеспокоились о состоянии Шишковой и стали терроризировать её вопросами о подагре в комментариях в социальных сетях.
Bimru.ru 09:55
Здоровье
Продавцов алкоголя в Коми оштрафовали на 95 тысяч рублей
По данным управления Роспотребнадзора по Коми, за первый квартал года проведены проверки в отношении 20 субъектов, которые реализуют алкогольную продукцию на 62 объектах.
КомиОнлайн вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Культура
Определены финалисты шоу «Голос. Дети»
Вечерний курьер вчера в 03:57
Наука
Частота инфекционных болезней может указывать на развитие рака
Частота инфекционных болезней, по мнению специалистов, может указывать на развитие раковых образований.
Evo-rus.com 03:41
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Футбол
Ребров: фанаты «Спартака» не отморозки
Голкипер московского "Спартака" Артем Ребров прокомментировал новость о том, что фанаты красно-белых помогают пожилым людям во время коронавируса, передает "КП".
Газета.Ru 13:57