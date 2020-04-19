Импортные продукты могут со временем подорожать в связи с ситуацией на мировых рынках, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Хотя в целом Минпромторг пока не фиксирует серьезного роста цен на продовольственные товары.

Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху. 14

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 623

Общество Россияне массово поехали в Крым Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона. 754

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,7K

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,8K

Общество «Роскосмос» снизил стоимость запусков российских ракет Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что организация снизила стоимость запусков российских ракет на 39%.

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 519

Транспорт Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля. 124

Общество В Заполярье из-за вспышки коронавируса вывезли 176 строителей Чартерным рейсом из Мурманска вывезены после прохождения карантина в течение двух недель 176 строителей со строительного объекта в Белокаменке Мурманской области. 10

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 2,1K

Финансы Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин. 39

Общество Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 миллиона, скончались более 152,5 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Здоровье На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников. 2

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 368

Шоу-бизнес Алена Шишкова отреагировала на слухи о подагре Фанаты всерьез забеспокоились о состоянии Шишковой и стали терроризировать её вопросами о подагре в комментариях в социальных сетях. 24

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