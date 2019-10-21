Общество

Вести.ФинансВести.ФинансМинпромторг готовит серийное производство самолета L-610

Заказ на создание самолета сделан еще советским "Аэрофлотом" в конце 1980-х гг. "Сейчас в кооперации с Чехией и Республикой Казахстан мы планируем переработать этот проект, возобновить его производство с выходом на серийный выпуск в 2023 г.", - отметил Лысогорский.
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Доработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 18:36

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Россия строит планы на серийный выпуск обновленного самолета L-610

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Россия планирует запуск обновленного самолета L-610 в серию

Дни2405:25

Обновленная версия самолета L-610 выйдет в серийное производство в 2023 году

РЖД-Партнер18 октября в 09:25
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Происшествия

Директор школы на Сахалине уволилась после избиения четвероклассницы

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СК задержал мужчину за убийство троих человек в Петербурге в 2002 году

Сотрудники Следственного комитета России вместе с петербургскими полицейскими задержали мужчину, который обвиняется в убийстве троих человек в Санкт-Петербурге в 2002 году.
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Газета.Ru вчера в 05:58
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СК опубликовал видео с места убийства девочки в Саратове

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Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

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Политика

В Одессу доставили два американских патрульных катера Island

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Общество

Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании

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В Алабаме успешно прошли испытания двигателя, построенного специально для космическом корабле NASA Orion, который в 2024 году должен отправить на Луну первую женщину-астронавта.
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В Австралии газеты вышли с «вымаранными» полосами в знак протеста

Сегодня в Австралии газеты вышли с первыми полосами, оформленными как материалы с цензурной правкой.
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Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу

Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
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Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

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Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
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Нужно сказать спасибо AMD. Новые CPU Intel Core i5 получат поддержку Hyper-Threading

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Народный артист Андрей Смирнов призвал убрать из мавзолея «****** Ленина»

Или построят какой-нибудь мавзолей для всех тех бандитов, которые лежат вдоль кремлевской стены.
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Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
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