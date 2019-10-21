Общество
Вести.ФинансМинпромторг готовит серийное производство самолета L-610
Заказ на создание самолета сделан еще советским "Аэрофлотом" в конце 1980-х гг. "Сейчас в кооперации с Чехией и Республикой Казахстан мы планируем переработать этот проект, возобновить его производство с выходом на серийный выпуск в 2023 г.", - отметил Лысогорский.
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«Ъ»: Минпромторг ищет 25 млрд рублей на возрождение проекта регионального самолета L-610
Будущее России. Национальные проекты03:02
Обновленная версия самолета L-610 выйдет в серийное производство в 2023 году
РЖД-Партнер18 октября в 09:25
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Происшествия
СК задержал мужчину за убийство троих человек в Петербурге в 2002 году
Сотрудники Следственного комитета России вместе с петербургскими полицейскими задержали мужчину, который обвиняется в убийстве троих человек в Санкт-Петербурге в 2002 году.
Известия 06:38
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства девочки в Саратове
RT на русском 06:24
Футбол
«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» в ЛЧ
«Локомотив» прилетел в Турин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Sportbox.RU вчера в 17:39
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Именитый автобренд Toyota начал реализацию свежего компакт-кроссовера на китайском авторынке.
Car.ru 06:02
Общество
Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании
Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Евразия Daily 04:44
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия 05:25
Финансы
Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 18 октября в 05:27
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Политика
В Одессу доставили два американских патрульных катера Island
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера типа Island, сообщается на странице украинских военно-морских сил ВС Украины в Twitter.
РБК 06:32
Общество
Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании
Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.
Московский Комсомолец 04:49
Космос
В NASA сообщили об успешной подготовке высадки первой женщины на Луну
В Алабаме успешно прошли испытания двигателя, построенного специально для космическом корабле NASA Orion, который в 2024 году должен отправить на Луну первую женщину-астронавта.
Профиль 18 октября в 04:34
Общество
В России назван лучший черный чай
Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Lenta.ru 01:01
Происшествия
В Забайкалье осудят банду, совершившую убийства 14 человек в 90-е годы
«Фигуранты уголовного дела совершили убийства 14 лиц на территории Читинской и Иркутской областей, в том числе в мае 2005 года убийство в Чите Константина Ключевского и Евгения Жарова, которые, согласно материалам дела, ранее выступали организаторами и лидерами данной преступной группы», — пояснили следователи.
REGNUM 06:34
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Интерфакс 02:54
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 05:48
Общество
В Австралии газеты вышли с «вымаранными» полосами в знак протеста
Сегодня в Австралии газеты вышли с первыми полосами, оформленными как материалы с цензурной правкой.
Pravda.Ru 05:30
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Российская газета 06:28
Армия и оружие
Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу
Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
В городе R вчера в 15:33
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На Первом канале стартует новое дело майора Черкасова «Формула мести»
Tricolor TV Magazine 02:55
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ 02:12
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости 03:36
Гаджеты
Нужно сказать спасибо AMD. Новые CPU Intel Core i5 получат поддержку Hyper-Threading
В базу SiSoft Sandra попал процессор Core i5 линейки Comet Lake, у которого ПО определило шесть ядер с частотой 2 ГГц и поддержку Hyper-Threading.
iXBT.com 05:06
Общество
Народный артист Андрей Смирнов призвал убрать из мавзолея «****** Ленина»
Или построят какой-нибудь мавзолей для всех тех бандитов, которые лежат вдоль кремлевской стены.
Lenta.ru 05:08
Политика
Болгария надеется построить газопровод «Балканский поток» до 2021 года
Болгария надеется, что строительство газопровода "Балканский поток" завершится в срок - до конца 2020 года, заявила журналистам вице-премьер, министр иностранных дел республики Екатерина Захариева по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
РИА Новости 06:06
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41