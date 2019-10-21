Общество
Вести.ФинансМинпромторг готовит серийное производство самолета L-610
Заказ на создание самолета сделан еще советским "Аэрофлотом" в конце 1980-х гг. "Сейчас в кооперации с Чехией и Республикой Казахстан мы планируем переработать этот проект, возобновить его производство с выходом на серийный выпуск в 2023 г.", - отметил Лысогорский.
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«Ъ»: Минпромторг ищет 25 млрд рублей на возрождение проекта регионального самолета L-610
Будущее России. Национальные проекты03:02
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Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 09:10
Происшествия
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
РИА Новости 08:54
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.
Газета.Ru 09:24
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 08:27
Общество
Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году
Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
Газета.Ru 06:53
Политика
Российские хакеры прикинулись иранскими и атаковали 35 стран
Хакерская группа Turla, которую связывают с Россией, использовала программное обеспечение киберпреступников из Ирана для атак организаций в 35 странах.
Lenta.ru 08:44
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 06:29
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 07:10
Происшествия
В Ярославской области задержали виновного в поджоге дома в Ростове
К 12 часам 20 октября был задержан мужчина, подозреваемый в поджоге. Это местный житель Александр Комаров.
Московский Комсомолец Ярославль 00:25
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Экономика
Сокращение работников может произойти в каждой десятой компании России
В России в 2020 году почти каждая десятая компания готовится провести сокращение сотрудников.
RT на русском 02:08
Политика
Красные перспективы: Россия и Египет готовятся к возобновлению полетов
Президенты Египта и России обсудят восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка в Сочи 23–24 октября.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме
В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
RT на русском 04:26
Экономика
В России выросло число долларовых миллиардеров
Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране.
RT на русском 07:44
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:34
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен
Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
Вести.Ru 09:49
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Армия и оружие
В Литву прибыла тяжелая военная техника США
Колонны военной техники следуют по основным дорогам северной и восточной частей страны в сопровождении экипажей военной полиции Литвы, а тяжелая военная техника перевозится по железной дороге.
Sputnik Литва 06:50
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой окончил элитный вуз в Великобритании
Сын Кристины Орбакайте 21-летний Дени Байсаров завершил обучение в одном из самых престижных вузов Великобритании и мира - Оксфорде.
Московский Комсомолец 08:41
Политика
Ушаков анонсировал телефонные переговоры Путина и Макрона
Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон проведут сегодня телефонный разговор.
Life.ru 09:30
Авто
Mazda представит новый чистый дизельный двигатель в 2020 году
Как говорит Кристиан Шульце, руководитель европейского отделения Mazda, которое занимается исследованиями и разработками, в следующем году, японский автопроизводитель планирует построить абсолютно новый завод по производству дизельных моторов.
CarsWeek.ru 19 октября в 02:38
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Вечерний курьер 08:32
Шоу-бизнес
Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри
Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.
Радио Комсомольская правда 05:22
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой
Millionaire.ru 07:02