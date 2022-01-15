Lenta.ruМинпромторг и Минсельхоз заявили об отсутствии планов замораживать цены на сахар и маслоПравительство не станет возвращаться к практике соглашений с бизнесом и торговлей по сдерживанию цен на продовольствие.Lenta.ru"Минсельхоз не планирует заключения ценовых соглашений с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями", - сообщило аграрное ведомство.Газета.RuМинсельхоз рассчитывает на сдерживающий "комплекс мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции, включая зерновые культуры, подсолнечник и подсолнечное масло, сахар и мясо".Газета.RuВ Минпромторге планируют использовать механизм, фиксирующий предельные цены на социально значимые товары.Lenta.ruЧитать далееСвернутьОбщественная электронная газетаОбщественная электронная газетаUfaTime.ruФАНGazeta.SPbЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняКомсомольская правдаiReactorДни24Газета.RuLife.ruSevastopolMedia.ruNewInformАлтапрессНародные новостиПодробнее о событииМинпромторг и Минсельхоз не планируют замораживать цены на сахар и маслоЭкономика сегодня01:14Минпромторг и Минсельхоз заявили, что больше не планируют замораживать цены на сахар и маслоГазета.Ru16:04Самое цитируемоеМинпромторг и Минсельхоз не планируют замораживать цены на сахар и масло в РоссииФАН00:52Минпромторг и Минсельхоз заявили об отсутствии планов замораживать цены на сахар и маслоLenta.ru21:14В Минпромторге и Минсельхозе заявили, что не планируют замораживать цены на сахар и маслоПРАЙМ22:26В Правительстве заявили об отсутствии планов замораживать цены на продуктыМосковский Комсомолец21:50Минпромторг и Минсельхоз объяснили, почему прямого сдерживания цен не будетLife.ru23:11Показать ещёОценить317Поделиться