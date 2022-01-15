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Минпромторг и Минсельхоз заявили об отсутствии планов замораживать цены на сахар и масло

Правительство не станет возвращаться к практике соглашений с бизнесом и торговлей по сдерживанию цен на продовольствие.
Lenta.ru
"Минсельхоз не планирует заключения ценовых соглашений с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями", - сообщило аграрное ведомство.
Газета.Ru
Минсельхоз рассчитывает на сдерживающий "комплекс мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции, включая зерновые культуры, подсолнечник и подсолнечное масло, сахар и мясо".
Газета.Ru
В Минпромторге планируют использовать механизм, фиксирующий предельные цены на социально значимые товары.
Lenta.ru

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Минпромторг и Минсельхоз не планируют замораживать цены на сахар и масло
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