Авиакомпания Royal Flight сообщила о новых правилах въезда в Турцию с 15 марта

Как уточняется на сайте АТОР со ссылкой на авиакомпанию, с 15 марта 2021 года для въезда в страну нужно заполнить специальную электронную анкету за 72 часа до прилёта в Турцию.