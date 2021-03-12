Минпромторг и Минвостокразвития РФ синхронизируют механизмы поддержки промышленности ДФО
Минпромторгу и Минвостокразвития России дано поручение синхронизировать существующие меры поддержки промышленных предприятий Дальнего Востока. Об этом 12 марта рассказали в пресс-службе аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе.В источнике
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Осипов предложил производить промышленную и сельхозтехнику в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита19:55
Минпромторг и Минвостокразвития РФ синхронизируют механизмы поддержки промышленности ДФО
Забайкальский рабочий12 марта в 09:26
Ведомства синхронизируют поддержку промышленности на Дальнем Востоке
Российская газета12 марта в 10:02
Поддержку дальневосточных промышленных предприятий синхронизируют Минпромторг России и Минвостокразвития
Вести - Амурская областьвчера в 09:16