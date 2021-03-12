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Забайкальский рабочий
Забайкальский рабочий

Минпромторг и Минвостокразвития РФ синхронизируют механизмы поддержки промышленности ДФО

Минпромторгу и Минвостокразвития России дано поручение синхронизировать существующие меры поддержки промышленных предприятий Дальнего Востока. Об этом 12 марта рассказали в пресс-службе аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе.В источнике
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Осипов предложил производить промышленную и сельхозтехнику в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита19:55

Минпромторг и Минвостокразвития РФ синхронизируют механизмы поддержки промышленности ДФО

Забайкальский рабочий12 марта в 09:26

В Хабаровском крае удалось сохранить объем валового регионального продукта

Transsibinfoвчера в 23:20

Минвостокразвития и Минпромторг определят меры для выпуска новых видов техники в ДФО

ТАСС12 марта в 10:05

Ведомства синхронизируют поддержку промышленности на Дальнем Востоке

Российская газета12 марта в 10:02

Поддержку дальневосточных промышленных предприятий синхронизируют Минпромторг России и Минвостокразвития

Вести - Амурская областьвчера в 09:16
Интересное

«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел на второе место в чемпионате России

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле "ВТБ-Арены" одержал волевую победу над столичным "Динамо" – 2:1. Все три мяча в игре забили футболисты "красно-белой" команды.
Вести.Ruвчера в 12:58

Принц Уильям отверг обвинения Гарри и Меган о расизме в их семье

Вскоре Букингемский дворец выступил с заявлением, что там "очень расстроены" переживаниями Меган и отнеслись к ее словам со всей серьезностью, а герцог и герцогиня Сассекские и их малыш Арчи "всегда останутся любимыми членами семьи".
Российская газета11 марта в 09:55