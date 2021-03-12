Принц Уильям отверг обвинения Гарри и Меган о расизме в их семье

Вскоре Букингемский дворец выступил с заявлением, что там "очень расстроены" переживаниями Меган и отнеслись к ее словам со всей серьезностью, а герцог и герцогиня Сассекские и их малыш Арчи "всегда останутся любимыми членами семьи".