Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Что же касается импортных автомобилей, в их стоимости доля индексации утилизационного сбора не превышает 5%. Поэтому и на них существенного роста цен в минпромторге не ждут. Напомним, ранее Денис Мантуров обещал, что доля утильсбора в стоимости машин не превысит 1,5-2%.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Футбол «Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.

Политика Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.

Происшествия Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.

Спорт Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта "Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.

Наука Семенная жидкость помогает мухам улучшить память Французские ученые из Национального центра научных исследований определили, что у «влюбленных» самок мух дрозофил улучшается память.

Футбол Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.

Политика Миллер назвал препятствия для продолжения транзита газа через Украину Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 25 ноября обсудили возможность заключения нового контракта о транзите газа "Газпрома" в Европу.

Авто Новый китайский купе-кроссовер Lynk&Co построили на платформе Volvo Модель, получившая нехитрое обозначение 05, построена на разработанной Geely и Volvo платформе CMA – той самой, что стала основой для шведского паркетника XC40 последнего поколения.

Единоборства Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.

Происшествия Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Происшествия В Миассе вынесли приговор по делу о мошенничестве при покупке детсада По версии следствия, в 2017 году начальник отдела дошкольного образования МКУ Миасса «Образование» Татьяна Биева, депутат городского Собрания Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев, действуя в организованной группе, приобрели за средства бюджета по завышенной стоимости на основании фиктивной экспертной оценки торговое помещение для размещения детского сада.