Общество
LadaonlineМинпромторг: из-за утильсбора автомобили существенно не подорожают
Что же касается импортных автомобилей, в их стоимости доля индексации утилизационного сбора не превышает 5%. Поэтому и на них существенного роста цен в минпромторге не ждут. Напомним, ранее Денис Мантуров обещал, что доля утильсбора в стоимости машин не превысит 1,5-2%.
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с чего всё началось
Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.ТАССвчера в 15:11
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Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Российская газетавчера в 15:00
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