Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Что же касается импортных автомобилей, в их стоимости доля индексации утилизационного сбора не превышает 5%. Поэтому и на них существенного роста цен в минпромторге не ждут. Напомним, ранее Денис Мантуров обещал, что доля утильсбора в стоимости машин не превысит 1,5-2%.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество Путин примет участие в открытии трассы М-11 Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии трассы М-11 в Санкт-Петербурге 27 ноября, а также проведет совещание об эффекте от запуска этой дороги на развитие регионов.

Спорт МОК попросил Россию предоставить WADA необработанные данные Международный олимпийский комитет (МОК) просит российские власти предоставить необработанные данные московской антидопинговой лаборатории, говорится в сообщении на сайте МОК.

Здоровье Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.

Культура В Москве умер актер Виктор Семенов Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.

Общество Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.

Общество Налоговым преступлениям установили срок давности Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.

Политика Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара Президент Турции Тайип Эрдоган в хлде выступления в парламенте призвал население и деловые круги республики отказаться от использования доллара в расчетах в пользу турецкой лиры.

Общество Названы лучшие по качеству жизни города России Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.

Технологии В США 90% владельцев умных колонок пользуется OTT-сервисами Согласно Parks Associates, наибольшей популярностью среди владельцев умных колонок и дисплеев пользуется Netflix, более 60% респондентов сообщили, что имеют подписку на данный сервис.

Единоборства Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.

Гаджеты В Сети появились первые изображения телевизоров Nokia Работать устройства будут под управлением операционной системы Androd 9, и первыми телевизоры Nokia получат жители Индии.