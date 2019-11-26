Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Произведенные в РФ автомобили не подорожают из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Все дело в том, что отечественных производителей поддерживает государство, пишет ТАСС.

Минпромторг: из-за утильсбора автомобили в России не подорожают

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