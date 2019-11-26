Общество
Мойка78Минпромторг: из-за утильсбора автомобили в России не подорожают
Произведенные в РФ автомобили не подорожают из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Все дело в том, что отечественных производителей поддерживает государство, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.ТАССвчера в 15:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Российская газетавчера в 15:00
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:52, Вашингтон
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Спорт
В WADA заявили, что МОК выступит против решения по России
Международный олимпийский комитет будет противодействовать отстранению России от международных соревнований, заявила вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Футбол
Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге
Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Лео Бокерия покинет должность директора Центра имени Бакулева
Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия сменил должность — он станет президентом лечебного учреждения, сообщает РИА Новости.
Политика
Эстония призвала объединиться против агрессии России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Наука
Семенная жидкость помогает мухам улучшить память
Французские ученые из Национального центра научных исследований определили, что у «влюбленных» самок мух дрозофил улучшается память.
Авто
Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ
Технологии
ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера
Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
Культура
В Эрмитаже открылся XIV Медиафорум «Диалог культур»
Около 400 молодых журналистов прибыли в Санкт-Петербург для участия в XIV Медиафоруме «Диалог культур».
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
Роструд предупредил о новом способе мошенничества со штрафами
Роструд предупредил россиян о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.
Космос
«Гнездятся в норах». На Марсе нашли популяцию насекомых, похожих на пчёл — фото
Шоу-бизнес
Звезды сериалов «Физрук» и «Кухня» стали родителями
Актер Дмитрий Власкин, известный по проекту «Физрук», впервые стал отцом, пишет портал «7дней.ru».
Хоккей
Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре по количеству очков
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восемь раз набрал за последние десять матчей более одного очка, сообщает «Чемпионат».
Происшествия
В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко планируют завести второго ребенка
Кроме совместного шестилетнего сына Плющенко и Рудковской Александра, у Яны уже есть два взрослых ребенка от первого брака.
Авто
В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора
Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Политика
Путин рассказал, что хотел выбрать профессию летчика или моряка
Президент России Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - летчика и моряка, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.
Энергетика
Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Армия и оружие
ВКС России запустили на орбиту военный спутник
Воздушно-космические силы России успешно провели с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту, сообщили в Минобороны.