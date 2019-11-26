Общество

Мойка78Мойка78Минпромторг: из-за утильсбора автомобили в России не подорожают

Произведенные в РФ автомобили не подорожают из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Все дело в том, что отечественных производителей поддерживает государство, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать123
с чего всё началось

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
ТАССвчера в 15:11

Подробнее о событии

Производители авто не ждут серьезного изменения цен из-за роста утилизационного сбора в РФ

ТАСС07:44

В Минпромторге оценили риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

РИА Новостивчера в 22:30

Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Российская газетавчера в 15:00

Мантуров заявил, что введение утильсбора не повлияет на цену российских авто

Life.ruвчера в 15:29

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Известиявчера в 15:11

Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

RT на русскомвчера в 17:26

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

РБКвчера в 14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:52, Вашингтон
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

Известия 05:40
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Спорт

В WADA заявили, что МОК выступит против решения по России

Международный олимпийский комитет будет противодействовать отстранению России от международных соревнований, заявила вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд.
РИА Новости 04:56
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ вчера в 07:12
Футбол

Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге

Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:07
Общество

Лео Бокерия покинет должность директора Центра имени Бакулева

Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия сменил должность — он станет президентом лечебного учреждения, сообщает РИА Новости.
Давыдов.Индекс вчера в 09:52
Политика

Эстония призвала объединиться против агрессии России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
Lenta.ru 06:05
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Наука

Семенная жидкость помогает мухам улучшить память

Французские ученые из Национального центра научных исследований определили, что у «влюбленных» самок мух дрозофил улучшается память.
Волга-Медиа вчера в 21:59
Авто

Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ

Тарантас Ньюс вчера в 06:47
Технологии

ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера

Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
DP.RU 06:32
Культура

В Эрмитаже открылся XIV Медиафорум «Диалог культур»

Около 400 молодых журналистов прибыли в Санкт-Петербург для участия в XIV Медиафоруме «Диалог культур».
Lenta.ru 07:47
Армия и оружие

Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16

РИА Новости 07:30
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Общество

Роструд предупредил о новом способе мошенничества со штрафами

Роструд предупредил россиян о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.
Lenta.ru 04:14
Космос

«Гнездятся в норах». На Марсе нашли популяцию насекомых, похожих на пчёл — фото

Life.ru вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Звезды сериалов «Физрук» и «Кухня» стали родителями

Актер Дмитрий Власкин, известный по проекту «Физрук», впервые стал отцом, пишет портал «7дней.ru».
Пятый канал 07:03
Хоккей

Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре по количеству очков

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восемь раз набрал за последние десять матчей более одного очка, сообщает «Чемпионат».
Давыдов.Индекс 06:05
Происшествия

В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Известия 06:18
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
ТАСС 07:32
Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко планируют завести второго ребенка

Кроме совместного шестилетнего сына Плющенко и Рудковской Александра, у Яны уже есть два взрослых ребенка от первого брака.
Городовой 06:20
Авто

В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора

Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Автоновости дня 24 ноября в 21:37
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

РИА Новости 05:23
Авто

Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Журнал Авто.ру вчера в 08:34
Политика

Путин рассказал, что хотел выбрать профессию летчика или моряка

Президент России Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - летчика и моряка, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.
Инфорос 06:25
Энергетика

Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Известия вчера в 08:40
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Армия и оружие

ВКС России запустили на орбиту военный спутник

Воздушно-космические силы России успешно провели с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту, сообщили в Минобороны.
Взгляд.ру вчера в 13:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное