Бизнес предупредил о риске сокращения производства пива на треть
Пиво подорожает на 10–25%, а объемы его производства сократятся — вероятно, сразу на треть, прогнозируют опрошенные «Известиями» участники рынка.В источнике
С чего всё началось
Сдувают пену: бизнес предупредил о риске падения производства пива
В начале сентября глава Минпромторга на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным обозначил планы ведомства: запустить в России маркировку питьевой воды и пива.
Известия17:01
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