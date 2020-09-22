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Известия
Известия

Бизнес предупредил о риске сокращения производства пива на треть

Пиво подорожает на 10–25%, а объемы его производства сократятся — вероятно, сразу на треть, прогнозируют опрошенные «Известиями» участники рынка.В источнике
С чего всё началось
Известия

Сдувают пену: бизнес предупредил о риске падения производства пива

В начале сентября глава Минпромторга на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным обозначил планы ведомства: запустить в России маркировку питьевой воды и пива.
Известия17:01
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Минпромторг хочет внедрить новую маркировку пива

Pravda.Ru02:33
РЕН ТВ

Производители опасаются роста цен на пиво в России

РЕН ТВ21:15
Комсомольская правда

Россиян предупредили о подорожании пива на 25%, его в стране станет меньше

Комсомольская правда02:14
URA.Ru

В России резко подорожает пиво

URA.Ru02:08
Говорит Москва

СМИ сообщили о возможном подорожании пива

Говорит Москва00:54
Телеканал 360°

Пиву предрекли подорожание в России после введения маркировки

Телеканал 360°02:23
Известия

Бизнес предупредил о риске сокращения производства пива на треть

Известия19:15

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Ведомости07:52
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«ГАЗ» запланировал начать серийный выпуск электромобилей в 2021 году

Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в Группу "ГАЗ") представил предсерийную линейку электрических LCV, которые, в отличие от предыдущих опытных образцов, собраны на основном заводском конвейере.
Интерфакс07:34
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53