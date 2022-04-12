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Минпромторг: контракты по нефтегазовому оборудованию исполняются, несмотря на санкции

В Минпромторге России под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова состоялось совещание по вопросу функционирования и развития отрасли нефтегазового машиностроения, говорится в сообщении ведомства.
Finam.Ru
По данным Минпромторга, доля отечественного оборудования в российском нефтегазовом секторе уже достигла 60%.
РИА Новости
ИА "Ореанда-Новости" Минпромторг РФ сообщил, что отечественные компании ТЭК продолжают деятельность по главным инвестиционным проектам, причём, несмотря на санкционное давление Запада, отказов по межгосударственным проектам нет.
Ореанда-Новости
"Если мы хотим развить российское нефтегазовое машиностроение как глобальный сектор, то международная референция обязательно понадобится", - сказал министр.
Finam.Ru

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Нефтегазовое машиностроение справляется с трудностями — Мантуров
ИА Красная Весна14:02
Минпромторг: контракты по нефтегазовому оборудованию исполняются, несмотря на санкции
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Российские производители нефтегазового оборудования исполняют контракты, несмотря на санкции
ПРАЙМ13:15
Минпромторг сообщил, что российские компании ТЭК сохраняют план по отечественному оборудованию
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Контракты по российскому нефтегазовому оборудованию продолжают исполняться в режиме санкций
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