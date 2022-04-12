Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением выработать механизм по аресту имущества граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, до их возвращения.