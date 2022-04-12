В Минпромторге России под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова состоялось совещание по вопросу функционирования и развития отрасли нефтегазового машиностроения, говорится в сообщении ведомства.
ИА "Ореанда-Новости" Минпромторг РФ сообщил, что отечественные компании ТЭК продолжают деятельность по главным инвестиционным проектам, причём, несмотря на санкционное давление Запада, отказов по межгосударственным проектам нет.
Как поясняется в официальном телеграм-канале кабинета министров, изменение коснется прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, их продлят автоматически.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением выработать механизм по аресту имущества граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, до их возвращения.