"Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе", - сказал Евтухов. С 12 мая москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. Другие регионы также ввели "масочный режим".

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

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