Экономика
Вести.RuМинпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства
В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски. Это происходит благодаря росту их производства внутри страны, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.
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Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
Кино
В свет вышла премьера сериала «Разбитое зеркало»
Роли в "Разбитом зеркале" исполнили Алексей Макакров, Станислав Дужников, Александр Лазарев-младший, Владимир Гостюхин, Екатерина Волкова.
Ревизор.ру вчера в 10:53
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом.
РБК 03:29
Общество
В России зафиксировали 8764 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зафиксировали 8764 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Политика
Палестина расторгает все договоренности с США и Израилем
Палестина приняла решения расторгнуть все договоренности с Израилем и США из-за намерений Тель-Авива присоединить себе палестинские земли, заявил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
ФАН вчера в 16:37
Космос
США попытаются передать электричество из космоса на Землю
Энергия, полученная модулем на орбите, преобразуется в микроволновое излучение и будет передаваться на приемник, расположенный на земле.
Профиль вчера в 05:38
Футбол
Роман Широков: В России и так со зрителями играют четыре клуба, остальные без
РФС уже объявил о возобновлении сезона с 21 июня. Ранее стало известно, что несколько футболистов клубов РПЛ заразились коронавирусом.
Bookmaker-ratings.ru 03:30
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
В Москве резко упало число новых больных коронавирусом
В столице резко упало число официально выявленных случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:35
Финансы
Курсы доллара и евро растут к рублю
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
Газета.Ru 03:40
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
На PS4 цены следующие: Трилогия Mafia — 3999 рублей Ремейк Mafia — пока не стартовали, но предположительно 2999 рублей Ремастер Mafia II — 1999 рублей Полное издание Mafia III — 1999 рублей.
Игромания.ру вчера в 13:40
Здоровье
Более 540 москвичей сдали плазму для лечения пациентов с коронавирусом
Донорами плазмы крови для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве стали уже более 540 человек.
Вечерняя Москва 00:37
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
Общество
Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
Общество
В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 3000
Уральский меридиан 03:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
Здоровье
Коронавирус в России и мире: главные новости о распространении COVID-19 на 19 мая
В России число выявленных случаев коронавируса выросло за сутки на 9263 — до 299 941. Проведено более 7,3 млн тестов.
RT на русском вчера в 15:17
Происшествия
40 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
В Алтайском крае за сутки подтверждено 40 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:42
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
ВОЗ: Россия находится в фазе стабилизации ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в России вошла в стадию стабилизации, передает ТАСС слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович.
Газета.Ru 04:01
Единоборства
Менеджер: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит должное лечение
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что президент России Владимир Путин пообещал спортсмену посодействовать в лечении его отца.
Газета.Ru 03:18
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru 18 мая в 01:42
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20