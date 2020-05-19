Общество

Вести.RuВести.RuМинпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства

В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски. Это происходит благодаря росту их производства внутри страны, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.
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с чего всё началось
— Безусловно, когда закончится пандемия — скорей бы это уже произошло, — цена маски вернётся к этому значению, потому что просто на неё не будет спроса, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
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