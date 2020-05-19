с чего всё началось

В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски. Это происходит благодаря росту их производства внутри страны, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

Минпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства

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