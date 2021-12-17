Будьте в Плюсе

Минпромторг дорабатывает правила начисления налога на роскошь в РФ в 2022 году

Хорошо ли подобран заголовок?
Минпромторг РФ обсуждает повышение начальной планки стоимости автомобилей, подпадающих под повышенный транспортный налог, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров на полях съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
SpeedMe
Владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, а на автомобили с ценником выше 10 млн рублей и возрастом до 10 лет - в тройном.
ТАСС
В РОАД сообщали, что с 2014 года существенно изменились не только курсы валют, но и цены на машины, «взлетевшие» минимум на 60%.
Тарантас Ньюс
Этим словосочетанием назвали повышающий коэффициент транспортного налога для дорогих моделей авто.
Российская газета

Подробнее о событии

Бюджетные марки машин могут вывести из-под повышенных налоговых ставок
Газета.Ruвчера в 15:20
Минпромторг обсуждает повышение цен на машины, подпадающие под «налог на роскошь»
ТАССвчера в 06:53
Самое цитируемое
Минпромторг РФ может изменить правила начисления налога на роскошь в 2022 году
CarsWeek.ruвчера в 08:00
Минпромторг может переписать правила начисления налога на роскошь в РФ в 2022 году
Max-Carsвчера в 07:18
Минпромторг РФ может пересмотреть правила начисления налога на роскошь в России в 2022 году
Тарантас Ньюсвчера в 07:05
Минпромторг обсуждает повышение цен на машины, подпадающие под «налог на роскошь»
Автостатвчера в 07:54
Минпромторг РФ может пересмотреть правила начисления налога на роскошь в 2022 году
Автоновости днявчера в 06:09

Интересное

ЕС в ответ на предложение России по НАТО заявил о праве государств выбирать союзы

Евросоюз считает, что страны имеют право выбирать себе политику безопасности и союзы.
Коммерсантъвчера в 15:43

Vivo X70 Pro Plus занял 7-е место в рейтинге DxOMark, набрав 135 баллов

Еще в сентябре vivo выпустила свой последний флагман, X70 Pro +, со всеми последними и лучшими характеристиками, которые можно было бы ожидать от смартфона премиум-класса, но со специальными камерами и технологиями обработки изображений.
Srnskвчера в 14:41

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Это седьмое повышение ключевой ставки подряд, за этот период ставка выросла на 4,25 процентного пункта.
Интерфаксвчера в 05:33

Двое пожарных пострадали при ликвидации возгорания на «Северной верфи»

Возгорание на строящемся объекте в Кировском районе Санкт-Петербурга локализовано, однако при тушении пострадали двое пожарных.
РБКвчера в 15:49

Эскизный проект ракеты «Амур» завершат после оценки вариантов двигателя второй ступени

Окончательные сроки завершения эскизного проектирования метановой ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью будут установлены после оценки вариантов двигателя второй ступени.
ТАСС14 декабря в 17:05

Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью ракетами в районе аэропорта Дамаска

Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами в районе аэропорта Дамаска, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
РИА Новости16 декабря в 14:03

Минтруд не планирует вводить ежегодную новогоднюю выплату пенсионерам

Минтруд России пока не обсуждает введение ежегодной новогодней выплаты пенсионерам, заявил глава ведомства Антон Котяков.
Коммерсантъвчера в 06:40

Евродепутат от Франции Мариани назвал Крым частью России

Кремль неоднократно заявлял, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
РИА Новостивчера в 10:41

Обновленный кроссовер Niva 2024 получил новый мотор и цены

Обновленный кроссовер Niva 2024 получил новый мотор и цены. АвтоВАЗ может выпустить модель Lada Niva Grand с 7-местным салоном.
Tver-portal.ruвчера в 17:06

Компания Volkswagen одобрила применение синтетического топлива в дизелях

Volkswagen решил не отказываться от использования дизельного топлива.
Тарантас Ньюс16 декабря в 11:52