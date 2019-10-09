Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Они могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, сказано в письме «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).

с чего всё началось

До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания.

Ранее газета "Известия" сообщила о письме "Опоры России" главе Минпромторга Денису Мантурову, где говорилось о риске перебоев в поставках импортной бутилированной воды и росте цен на такую продукцию. Эксперимент по маркировке воды для борьбы с контрафактом планируют начать в декабре.

Минпромторг не нашел оснований для роста цен на воду

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