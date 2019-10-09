Экономика
Российская газетаМинпромторг не нашел оснований для роста цен на воду
Ранее газета "Известия" сообщила о письме "Опоры России" главе Минпромторга Денису Мантурову, где говорилось о риске перебоев в поставках импортной бутилированной воды и росте цен на такую продукцию. Эксперимент по маркировке воды для борьбы с контрафактом планируют начать в декабре.
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До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания.
— Виктор Евтухов, российский политикРБК вчера в 19:35
с чего всё началось
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Они могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, сказано в письме «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).Известиявчера в 17:01
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Минпромторг отреагировал на заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки
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