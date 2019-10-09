Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинпромторг не нашел оснований для роста цен на воду

Ранее газета "Известия" сообщила о письме "Опоры России" главе Минпромторга Денису Мантурову, где говорилось о риске перебоев в поставках импортной бутилированной воды и росте цен на такую продукцию. Эксперимент по маркировке воды для борьбы с контрафактом планируют начать в декабре.
Читать в источнике
Комментировать185
Виктор Евтухов
До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания.
— Виктор Евтухов, российский политикРБК вчера в 19:35
с чего всё началось

Стоп, кран: россиян предупредили о перебоях с поставками импортной воды

Эксперимент без даты Минпромторг разработал проект постановления правительства, предполагающий проведение в России эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Минпромторг назвал оценки затрат на маркировку воды преждевременными

РИА Новости03:44

Минпромторг считает необоснованными заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки

ТАССвчера в 17:02

В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды

Газета.Ruвчера в 22:26

В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду

РБКвчера в 19:35

В России из-за иностранцев взлетит цена на воду

URA.Ruвчера в 18:22

Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды

Известиявчера в 18:03

Минпромторг отреагировал на заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки

RT на русскомвчера в 21:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Политика

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Lenta.ru 07:36
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Происшествия

Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей

Сотрудника полиции подмосковного Жуковского, подозреваемого в интимной связи с 13-летней девочкой, уволили из органов.
Газета.Ru 11:25
Происшествия

В Луганской области националисты подрались с полицией

РИА Новости 09:49
Происшествия

В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой

В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета 08:19
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Спорт

WADA получила ответ России по делу московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщается на сайте WADA.
Новый День 01:57
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции

Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову, получившему три года колонии за удар по шлему росгвардейца.
Российская газета 08:56
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета 04:13
Игры

Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Кино

Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон

Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru 07 октября в 15:30
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Глава государства заявил, что у Украины нет никакого плана по возвращению полуострова, подобного «формуле Штайнмайера».
Lenta.ru 11:36
Армия и оружие

Эрдоган обсудил с Путиным операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным планируемую операцию турецких Вооруженных сил на севере Сирии.
Московский Комсомолец 08:28
Происшествия

Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова

Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".
Московский Комсомолец 11:05
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика

Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников

Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".
РИА Новости 11:07
Наука

Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Газета.Ru 06:24
Политика

Путин уволил Глазьева с поста своего советника

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
РБК 11:29
Гаджеты

Создатель Android показал Essential Phone 2

Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
Политика

Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
News.ru 07:45
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Происшествия

В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Футбол

Черчесов: «Серьёзно готовимся к матчу с Шотландией»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков перед отборочными матчами Евро-2020.
Sport.ru 06:58
Происшествия

Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Газета.Ru вчера в 13:24
Космос

Ракета «Протон-М» с зарубежными спутниками стартовала с Байконура

Известия 06:50
Армия и оружие

Франция и Германия осудили действия Турции в Сирии

Франция, Германия и Великобритания завершают [составление] совместного заявления, в котором будет предельно понятно указано, что мы решительно осуждаем то, о чём сообщается, - заключила она.
News.ru 11:05
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс вчера в 01:30
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Известия 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное