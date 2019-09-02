Политика
КоммерсантъМинпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet
Ранее господин Филев сообщил «Ведомостям», что Минпромторг отказывается от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия спроса. Он услышал эту информацию на совещании по развитию региональной авиации, где один из руководителей Минпромторга доложил об этом.
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с чего всё началось
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.Ведомостивчера в 17:17
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