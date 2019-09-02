Политика

КоммерсантъКоммерсантъМинпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet

Ранее господин Филев сообщил «Ведомостям», что Минпромторг отказывается от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия спроса. Он услышал эту информацию на совещании по развитию региональной авиации, где один из руководителей Минпромторга доложил об этом.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомостивчера в 17:17

Подробнее о событии

Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet

Коммерсантъ04:31

Минпромторг опроверг сообщения об отказе развития укороченной версии SSJ

РИА Новости03:21

Минпромторг опроверг информацию об отказе создать Sukhoi SuperJet на 75 мест

Ведомостивчера в 17:43

«Ведомости»: совладелец S7 сообщил об отказе Минпромторга от выпуска самолетов SSJ-75

ТАСС01:26

Минпромторг опроверг отказ от строительства «укороченных» Sukhoi SuperJet

URA.Ruвчера в 23:02

Владелец S7 заявил об отказе Минпромторга от укороченной версии Superjet

РБКвчера в 21:04

Минпромторг отказался от разработки 75-местных Sukhoi Superjet

Интерфакс02:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Политика

Верховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с депутатов

Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.
BFM.ru 05:03
Политика

Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили

RT на русском 03:01
Политика

Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия

Лошади погибли при пожаре на пони-ферме в Ленинградской области

Пожар произошел на пони-ферме в поселке Стеклянный во Всеволожском районе Ленинградской области рано утром в понедельник, в результате инцидента погибли лошади.
ТАСС вчера в 07:00
Футбол

Криштиану Роналду составил завещание

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду составил завещание на случай его преждевременной кончины.
Вести.Ru вчера в 21:34
Происшествия

В Забайкалье утонул военный инструктор в танке

Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Здоровье

Новые очаги африканской чумы свиней найдены в Амурской области

Московский Комсомолец 04:09
Происшествия

У бывшего министра Абызова нашли кипрский офшор для махинаций

Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО гражданку Украины Инну Пикалову, она может стать ключевым фигурантом уголовного дела Михаила Абызова, экс-министра по вопросам открытого правительства.
Lenta.ru 03:29
Политика

Россия и Монголия заключили бессрочный Договор о дружбе

REGNUM 04:48
Общество

В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно

Российская газета 03:07
Общество

Во Флориде объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

Ранее из-за приближения урагана «Дориан» эвакуация была объявлена в штатах Южная Каролина и Джорджия.
РБК вчера в 01:50
Технологии

«Тинькофф» запустит социальную сеть для инвесторов

"Тинькофф" запустит социальную сеть "Пульс" для инвесторов в мобильном приложении "Тинькофф Инвестиции".
DP.RU 04:16
Происшествия

Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане

Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Общество

В американской школе запретили книги о Гарри Поттере из-за «проклятий»

РИА Новости 00:18
Шоу-бизнес

Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги

В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Музыка

Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Происшествия

Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика

Дата саммита по Донбассу в «нормандском формате» еще не согласована

На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были.
Российская газета 03:28
Космос

Китайцы нашли на обратной стороне Луны неопознанное вещество

Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны Операторы и ученые в настоящее время планируют маршрут ровера "Юйту-2" для углубленного изучение необычного материала.
Sputnik Таджикистан вчера в 02:35
Происшествия

Таксисты в Петербурге избили моряка-мексиканца

Как стало известно РЕН ТВ, таксисты в Санкт-Петербурге избили гражданина Мексики.
РЕН ТВ 03:46
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Космос

ГЛОНАСС в безопасности. Иркутские учёные смогут первыми заметить солнечные вспышки

Ещё пристальнее следить за изменениями в короне Солнца смогут иркутские учёные.
Вести Иркутск 02:29
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика

Глава Златоуста отправлен в отставку

Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина.
Российская газета 03:47
Общество

Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»

Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) показали видео пролета самолета через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане.
РБК 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное