Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.

с чего всё началось

Ранее господин Филев сообщил «Ведомостям», что Минпромторг отказывается от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия спроса. Он услышал эту информацию на совещании по развитию региональной авиации, где один из руководителей Минпромторга доложил об этом.

Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet

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