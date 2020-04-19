По словам Мантурова, Минпромторг поставил задачу розничным сетям в ежедневном режиме пополнять запасы продовольствия для поддержания объёма, достаточного на два месяца. Министр добавил, что рост цен в настоящее время наблюдается в основном на товары импортного производства, такие как чай и кофе.

Минпромторг не ожидает роста цен на продовольствие в России

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