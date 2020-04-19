Экономика
REGNUMМинпромторг не ожидает роста цен на продовольствие в России
По словам Мантурова, Минпромторг поставил задачу розничным сетям в ежедневном режиме пополнять запасы продовольствия для поддержания объёма, достаточного на два месяца. Министр добавил, что рост цен в настоящее время наблюдается в основном на товары импортного производства, такие как чай и кофе.
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Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российская газета 10:20
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Происшествия
В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы
По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек.
Интерфакс 10:45
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Общество
31 новый случай заражения коронавирусом выявили в Татарстане
Оперативный штаб республики сообщил в воскресенье, 19 апреля о 31 новом случае заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 08:43
Здоровье
Минздрав оценил применение китайского препарата против коронавируса
Представители министерства здравоохранения РФ одобрили использование незарегистрированного в РФ китайского препарата "гидроксихлорохин" для лечения новой коронавирусной инфекции.
Piter.tv вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Футбол
Вадим Евсеев вспомнил дуэль с Гиггзом и укус Зидана в лысину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил противостояние с экс-хавбеком сборной Уэльса Райаном Гиггзом.
Bookmaker-ratings.ru 11:25
Авто
20 апреля станут известны цены на новый Haval H5 для РФ
Еще 15 апреля компания «Haval» открыла прием предзаказов на новый внедорожник H5. Стоимость автомобиля пока неизвестна.
ГЛАС.RU 17 апреля в 07:11
Кино
Джеймс Ганн составил список лучших боевиков. В него вошел один российский фильм
Режиссер Джеймс Ганн («Стражи Галактики») составил список лучших боевиков, в который вошли более 50 фильмов.
Афиша Daily вчера в 08:27
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Общество
Власти Парижа нашли следы коронавируса в трубах с технической водой
Как передает Франс Пресс, за последние сутки незначительные следы коронавируса были найдены в 4-х из 27 точек забора.
Эхо Москвы 11:32
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ вчера в 06:54
Кино
Новую команду «Мстителей» в киновселеной Marvel возглавит женщина
Как пишет MCU Cosmic, в фильме "Капитан Марвел 2" героиня Бри Ларсон начнет собирать новый состав "Мстителей".
Российская газета 08:58
Общество
Мантуров рассказал о советах Путина по улучшению автомобилей Aurus
Президент России Владимир Путин давал рекомендации по улучшению российского автомобиля Aurus, так как активно использует его сам.
Известия 10:52
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Общество
В Испании зафиксировали снижение смертности от коронавируса
Антирекорд по смертности зафиксировали в королевстве 1 апреля — тогда от коронавируса за сутки скончались 950 пациентов.
Парламентская газета 08:50
Общество
Российская чиновница отчитала медиков за нежелание шить себе бахилы
Заместительница главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:49
Общество
В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан
Изменения в постановление правительства региона, касающееся введённых санитарно-эпидемиологических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
REGNUM 11:59
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Политика
Мурашко предложил подумать о модернизации системы здравоохранения
Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации российской системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 10:46
Общество
В России подтверждено 4785 случаев заражения коронавирусом за сутки
Москва, 18 апреля 2020, 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4785 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:55
Транспорт
В Подмосковье ужесточили пропускной режим
Правила вступают в силу с 22 апреля. Власти Московской области с предстоящей недели ужесточают пропускной режим.
Оka.fm вчера в 10:15
Религия
Лукашенко выступил против закрытия храмов из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил православный храм на Пасху и высказался против закрытия церквей для прихожан из-за угрозы коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:29
Футбол
Футболисты и тренеры «Ромы» отказались от зарплаты на 4 месяца
Официальный сайт футбольного клуба Рома сообщил о том, что игроки и тренеры клуба приняли решение отказаться от заработной планы на четыре месяца из-за того, что сезон был прерван пандемией коронавируса.
Советский спорт 11:58
Футбол
Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»
RT на русском 11:32