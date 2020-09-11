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Вести.Ru
Вести.Ru

Минпромторг не поддержал введение двойных ценников в магазинах

Избыточная информация создаст неудобства для покупателей, сообщили в пресс-службе министерства. Ранее Союз потребителей России направил в Минпромторг предложение об обязательных двойных ценниках — с ценой за упаковку товара и единицей веса или объема, например, 1 килограмм или 1 литр.В источнике
Петр Шелищроссийский политик
Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение. Плюс это удержало бы производителей и продавцов от подобной формы повышения цен.
С чего всё началось
Известия

Двоится в глазах: ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились "Известия".
Известия17:01
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ТАСС

Минпромторг не поддержал идею о «двойных ценниках» в магазинах

ТАСС05:32
ТК Звезда

Минпромторг не поддержал идею о «двойных ценниках» в магазинах

ТК Звезда05:50
Коммерсантъ

Минпромторг не поддержал идею двойных ценников

Коммерсантъ05:38
РБК

Минпромторг не поддержал идею двойных ценников в магазинах

РБК05:34
РИА Новости

Минпромторг не поддержал идею ввести двойные ценники в магазинах

РИА Новости06:16
РЕН ТВ

Российским магазинам предложили ввести понятные покупателям ценники

РЕН ТВ00:57
Известия

Во всех российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

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