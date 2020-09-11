Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников
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Минпромторг не поддержал инициативу ввести двойные ценники в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ведомство считает, что такой шаг может перегрузить ценники информацией, тем самым создав неудобства для покупателей.В источнике
Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение. Плюс это удержало бы производителей и продавцов от подобной формы повышения цен.
С чего всё началось
Двоится в глазах: ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились "Известия".
Известия17:01
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