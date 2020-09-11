Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников

Минпромторг не поддержал инициативу ввести двойные ценники в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ведомство считает, что такой шаг может перегрузить ценники информацией, тем самым создав неудобства для покупателей.В источнике
Петр Шелищроссийский политик
Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение. Плюс это удержало бы производителей и продавцов от подобной формы повышения цен.
С чего всё началось
Известия

Двоится в глазах: ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились "Известия".
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Госдуме поддержали идею двойных ценников в магазинах

Lenta.ru07:59
ТАСС

Минпромторг не поддержал идею о «двойных ценниках» в магазинах

ТАСС05:32
РБК

Минпромторг не поддержал идею двойных ценников в магазинах

РБК05:34
РИА Новости

Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников

РИА Новости06:16
RT на русском

Эксперт прокомментировал идею новых ценников в магазинах

RT на русском07:02
РЕН ТВ

Российским магазинам предложили ввести понятные покупателям ценники

РЕН ТВ00:57
Известия

Во всех российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

Известия17:45

«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
124

Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новости09:33
512

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
85