Минпромторг не поддержал инициативу ввести двойные ценники в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ведомство считает, что такой шаг может перегрузить ценники информацией, тем самым создав неудобства для покупателей.

Петр Шелищ российский политик Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение. Плюс это удержало бы производителей и продавцов от подобной формы повышения цен.