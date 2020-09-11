Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников

Минпромторг не поддержал инициативу ввести двойные ценники в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ведомство считает, что такой шаг может перегрузить ценники информацией, тем самым создав неудобства для покупателей.В источнике
Петр Шелищроссийский политик
Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение. Плюс это удержало бы производителей и продавцов от подобной формы повышения цен.
С чего всё началось
Известия

Двоится в глазах: ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились "Известия".
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Госдуме поддержали идею двойных ценников в магазинах

Lenta.ru07:59
РИА Новости

Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников

РИА Новости06:16
РЕН ТВ

Российским магазинам предложили ввести понятные покупателям ценники

РЕН ТВ00:57
ТАСС

Минпромторг не поддержал идею о «двойных ценниках» в магазинах

ТАСС05:32
RT на русском

Эксперт прокомментировал идею новых ценников в магазинах

RT на русском07:02
РБК

Минпромторг не поддержал идею двойных ценников в магазинах

РБК05:34
Известия

Во всех российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

Известия17:45

Китай ввел ограничения на работу американских дипломатов в стране

Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов в КНР в ответ на аналогичные меры в отношении сотрудников китайских дипмиссий в США, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Китай ввел ограничения на работу американских дипломатов в стране
РИА Новости07:11

Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.
Интерфакс08:25
41

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
2,5K

Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога

Папа римский Франциск считает, что удовольствие от еды и секса исходят напрямую от бога и что эти ощущения в человеческой истории часто несправедливо становились жертвой чрезмерного рвения со стороны церкви.
Интерфакс08:33
24

Mercedes-Benz грозит запрет на продажу машин в Германии

В четверг мюнхенский суд вынес решение по иску японской компании Sharp к Daimler AG, в результате которого автопроизводитель не сможет использовать технологии Sharp без соответствующей лицензии, а значит и продавать произведенные машины.
РИА Новости09:13