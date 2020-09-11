Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников

Минпромторг не поддержал инициативу ввести двойные ценники в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ведомство считает, что такой шаг может перегрузить ценники информацией, тем самым создав неудобства для покупателей.
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Петр Шелищ
Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение. Плюс это удержало бы производителей и продавцов от подобной формы повышения цен.
— Петр Шелищ, российский политикТелеканал 360° 06:22
с чего всё началось

Двоится в глазах: ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились "Известия".
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Во всех российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

Известиявчера в 17:45
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Политика

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Общество

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Политика

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Сына депутата Госдумы из Дагестана арестовали за нападения на людей

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Lenta.ru 06:50
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Политика

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подала заявление об отставке.
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Политика

В Германии могут ввести феминитивы в армии

Министерство обороны ФРГ рассматривает возможность введения феминитивов к воинским званиям, сообщила газета Welt со ссылкой на внутренние документы ведомства.
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Происшествия

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Общество

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Здоровье

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Политика

Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Бокову

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя главы Минкомсвязи Людмилу Бокову от занимаемой должности по её просьбе.
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Футбол

Тедеско заявил, что «Спартак» готов к диалогу с Кутеповым

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Происшествия

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