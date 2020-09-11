Общество
РИА НовостиМинпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников
Минпромторг не поддержал инициативу ввести двойные ценники в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ведомство считает, что такой шаг может перегрузить ценники информацией, тем самым создав неудобства для покупателей.
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Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение. Плюс это удержало бы производителей и продавцов от подобной формы повышения цен.
— Петр Шелищ, российский политикТелеканал 360° 06:22
с чего всё началось
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились "Известия".Известиявчера в 17:01
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Политика
Лавров считает подозрительным отъезд спутников Навального в Германию
Лавров назвал соответствующие обвинения голословными, а переезд спутников Навального подозрительным.
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Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
При ряде заболеваний категорически нельзя делать прививку от коронавируса, предупредил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Газета.Ru 05:14
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ЕР открестилось от депутата Госдумы Вострецова
Москва, 11 сентября 2020, 12:16 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление депутата Госдумы Сергея Вострецова о поддержке инициативы по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет абсурдным, некомпетентным и вредительским.
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Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати
Рэпер Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой после шести лет совместной жизни.
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Политика
В Кремле пока не обсуждали введение гарантированного дохода россиян
Предметное обсуждение возможности введения минимального гарантированного дохода россиян в настоящее время не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:01
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Полиция Берлина усилила охрану пришедшего в сознание Навального
Сотрудники клиники Charite говорят, что Алексей Навальном пришел в сознание и даже вспомнил день отравления.
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Надежда Ангарская сообщила о закрытии Comedy Woman
Российская актриса и певица Надежда Ангарская в программе "Эмпатия Манучи" на YouTube рассказала о закрытии Comedy Woman.
Piter.tv вчера в 05:28
Происшествия
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Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Арарат Кещян оштрафован по делу о нарушении ПДД
Topdaynews.ru 01:28
Политика
Китай ввел ограничения на работу американских дипломатов в стране
Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов в КНР в ответ на аналогичные меры в отношении сотрудников китайских дипмиссий в США, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
РИА Новости 07:11
Политика
Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы
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ТАСС 07:58
Шоу-бизнес
Губерниев дал объяснение снимку, на котором он целуется с Семенович
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл правду о поцелуе с певицей и экс-фигуристкой Анной Семенович.
News.ru 07:17
Происшествия
Сына депутата Госдумы из Дагестана арестовали за нападения на людей
Абдулгамида Гаджиева, сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева, арестовали по подозрению в нападениях и причинении вреда здоровью средней тяжести.
Lenta.ru 06:50
Политика
Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подала заявление об отставке.
RT на русском 07:21
Политика
В Германии могут ввести феминитивы в армии
Министерство обороны ФРГ рассматривает возможность введения феминитивов к воинским званиям, сообщила газета Welt со ссылкой на внутренние документы ведомства.
РИА Новости 07:00
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Ведомости 06:18
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской опубликовала видео с полуголым Цискаридзе
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала шуточное видео с артистом балета Николаем Цискаридзе и джазовой певицей Теоной Контридзе, в котором они в одних плавательных костюмах делают танцевальную поддержку.
iReactor 04:46
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IT-компания PandaDoc, основанная выходцем из Белоруссии Микитой Микадо, сообщила, что ее счета заблокированы и без зарплаты остались более 250 сотрудников.
BFM.ru 07:22
Общество
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
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Задержан замглавы департамента Минпромторга
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Lenta.ru 07:55
Общество
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
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Здоровье
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В регионе произошло снижение показателей: на 51% потребление алкоголя; на 57,8% впервые выявленных пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами, на 39,5%. зарегистрированных пациентов с алкогольной зависимостью, включая психозы.
Ulpressa 04:20
Здоровье
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Россиянам стоит радоваться, что число случаев коронавируса в стране растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее образуется стадный популяционный иммунитет.
Lenta.ru 07:38
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Казакова рассказала, что в МВД предлагают дать мигрантам возможность менять цель въезда в Россию без необходимости выезжать из страны.
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Политика
Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Бокову
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя главы Минкомсвязи Людмилу Бокову от занимаемой должности по её просьбе.
RT на русском 04:58
Футбол
Тедеско заявил, что «Спартак» готов к диалогу с Кутеповым
Московский "Спартак" готов к диалогу с защитником команды Ильей Кутеповым, двери футбольного клуба открыты для него, сказал главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости 07:57
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 сентября, увеличились на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service вчера в 11:04
Происшествия
МВД готовит дополнительный запрос в Германию по Навальному
После публикации в СМИ информации о выходе Навального из комы следственное подразделение готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ.
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