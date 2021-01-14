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Российская газета
Российская газета 

Минпромторг не получал жалоб на проблемы с закупками масла и сахара

Торговые сети не обращались в Минпромторг РФ с жалобами на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара после того, как правительство зафиксировало цены на эти продукты. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками

У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию. Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей.
Коммерсантъвчера в 17:40
Официальный комментарий
Минпромторг РФ
В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара
ТАССвчера в 03:53
Минсельхоз России
Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей
ТАССвчера в 05:37
Подробнее о событии
RT на русском

ФАС опросит торговые сети на тему поставок сахара и масла

RT на русскомвчера в 11:59
РБК

Минсельхоз не зафиксировал перебоев в поставках масла и сахара

РБКвчера в 07:23
ТАСС

ФАС опросит торговые сети об отказах в поставках масла и сахара по фиксированным ценам

ТАССвчера в 11:44
Интерфакс

Минпромторг не увидел проблем с поставками масла и сахара по фиксированным ценам

Интерфаксвчера в 11:25
Lenta.ru

В России не увидели риска дефицита сахара и масла

Lenta.ruвчера в 06:45
Коммерсантъ

Минпромторг не получал жалоб от сетей на проблемы с закупкой сахара и масла

Коммерсантъвчера в 04:26
РИА Новости

Производители исключили дефицит подсолнечного масла и сахара в России

РИА Новостивчера в 05:32

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