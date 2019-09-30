Экономика
РБКМинпромторг не увидел причин для роста цен на молочную продукцию
Минпромторг не ожидает, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может привести к росту цен, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
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Министерство промышленности и торговли России не видит причин для роста цен на готовые молочные продукты из-за введения их цифровой маркировки, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Минпромторга.Коммерсантъвчера в 09:17
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В Минпромторге не ожидают роста цен на молочку после введения маркировки
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Глава Калмыкии вступился за мэра Элисты из ДНР
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РБК вчера в 22:59
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Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского
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