с чего всё началось

Минпромторг не ожидает, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может привести к росту цен, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Минпромторг не увидел причин для роста цен на молочную продукцию

Происшествия Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.

Экономика Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.

Общество Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Общество В ДНР и ЛНР началась перепись населения Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.

Театры В Москве началось прощание с Марком Захаровым Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.

Происшествия Жительница Татарстана вместе с другом насиловала мужчин в сауне В Татарстане женщина вместе с сообщником подвергала сексуальному насилию мужчин в сауне.

Шоу-бизнес Джастин Бибер и Хейли Болдуин празднуют свадьбу в Южной Каролине Сегодня американский певец Джастин Бибер отпразднует свадьбу со своей возлюбленной Хейли Бибер, племянницей Алека Болдуина.

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Армия и оружие Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию САР Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.

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Происшествия В отношении экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело В отношении экс-министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой возбудили уголовное дело.

Экономика На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».

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Происшествия Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Происшествия На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.

Общество ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Общество ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.