с чего всё началось

Минпромторг не ожидает, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может привести к росту цен, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Минпромторг не увидел причин для роста цен на молочную продукцию

Авто Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Политика «Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.

Общество В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.

Экономика Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.

Наука Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.

Политика В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.

Шоу-бизнес Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль 46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.

Технологии Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать.

Спорт Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

Общество В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах В России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.

Здоровье В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Космос «Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".

Авто Компания Audi начала прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом Дилеры Audi в России начали прием заказов на полноприводную модификацию нового кроссовера Audi Q3 40 TFSi quattro.

Армия и оружие В России начинается осенний призыв Кампания по призыву в армию проходит во всех 85-ти регионах страны. На военную службу планируется направить более 130 тысяч человек.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Политика Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Незалежной.

Кино Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов «Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.