Экономика

РБКРБКМинпромторг не увидел причин для роста цен на молочную продукцию

Минпромторг не ожидает, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может привести к росту цен, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
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с чего всё началось
Министерство промышленности и торговли России не видит причин для роста цен на готовые молочные продукты из-за введения их цифровой маркировки, рассказали «РИА Новости
» в пресс-службе Минпромторга.
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