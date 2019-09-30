с чего всё началось

Минпромторг не ожидает, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может привести к росту цен, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Минпромторг не увидел причин для роста цен на молочную продукцию

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