Экономика

РБКРБКМинпромторг не увидел причин для роста цен на молочную продукцию

Минпромторг не ожидает, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может привести к росту цен, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Министерство промышленности и торговли России не видит причин для роста цен на готовые молочные продукты из-за введения их цифровой маркировки, рассказали «РИА Новости
» в пресс-службе Минпромторга.
Коммерсантъ09:17

Подробнее о событии

Минпромторг ответил на прогноз о подорожании молочки

Rambler News Service09:52

Минпромторг не видит причин для роста цен на молоко и молочную продукцию

Коммерсантъ09:17

Минпромторг: готовая молочная продукция не подорожает из-за введения цифровой маркировки

ТАСС07:16

В Минпромторге не нашли причин для роста цен на молочную продукцию

Известия08:26

В Минпромторге опровергли рост цен на молоко из-за новой маркировки

REGNUM07:44

В Минпромторге не ожидают роста цен на молочку после введения маркировки

Парламентская газета07:27

Минпромторг не увидел причин для роста цен на молочную продукцию

РБК08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Кино

Трейлер «King’s man: Начало» появился в Сети

iReactor 04:23
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Здоровье

Названы необычные симптомы инфаркта

Ученые выяснили, что женщины чаще умирают от инфаркта, потому что считается, что этот недуг присущ в основном мужчинам.
Утро.ru 12:12
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Кино

Минкульт отчитается обо всех тратах на господдержку кино

Минкультуры России решило отказаться от «недостаточно ответственного» подхода к господдержке кино и опубликовать данные обо всех тратах.
Давыдов.Индекс 02:50
Футбол

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Газета.Ru 06:43
Культура

Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра

Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.
Вести.Ru 12:19
Армия и оружие

В МИД РФ заявили об уничтожении главных сил террористов в Сирии

Вершинин добавил, что "искоренение террористов" в этой стране должно осуществляться "при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей".
Интерфакс 12:36
Политика

Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа

Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.
РЕН ТВ 12:23
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Политика

Литва поддержала бойкот украинцев в ПАСЕ из-за России

Двое из четырех официальных представителей Литвы в ПАСЕ отказались участвовать в осенней сессии организации, решив поддержать таким образом своих украинских союзников.
Утро.ru 08:33
Игры

Владельцы ПК смогут играть в Call of Duty: Mobile уже в октябре

С 1 октября 2019 года геймеры смогут играть в Call of Duty: Mobile при помощи клавиатуры и мыши на ПК.
REGNUM вчера в 14:47
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Футбол

Британский клуб заплатит миллионы евро за погибшего футболиста Салу

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала валлийский «Кардифф Сити» выплатить сумму трансфера погибшего футболиста Эмилиано Салы французскому «Нанту».
Lenta.ru 12:46
Путешествия

Туристы из России пытались вывезти из турецкого отеля чемодан еды

Вести.Ru 12:24
Космос

В России создадут космический корабль для конкуренции с Маском

Газета.Ru 08:05
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО не отразили атаки на НПЗ

Газета.Ru 04:28
Происшествия

Актеру Устинову заменили реальный срок условным

Московский городской суд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на один год лишения свободы условно.
Lenta.ru 05:33
Армия и оружие

Российский спецназ нашли в Норвегии

Газета.Ru 08:13
Авто

Решение об эксперименте по внедрению «Автодата» в Москве пока не принято

Проект призван сформулировать уникальный в мировом масштабе массив больших данных в автомобильной сфере и обеспечить равные конкурентные условия на авторынке, а также взаимодействие автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.
ТАСС 08:36
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Финансы

Подсчитан объем «серых» зарплат в России

«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
Lenta.ru 13:10
Космос

Илон Маск официально представил корабль для полетов на Марс Starship

Основатель и генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск представил 28 сентября Starship, многоразовый межпланетный корабль, разработанный компанией для перевозки грузов и людей на Луну и Марс.
Суть событий вчера в 08:17
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru 08:25
Экономика

«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении

В официальном письме от компании, входящей в группу «Мечел», говорится, что она обещает заплатить за этот пакет (34% Эльги) до конца сентября, сказал РБК источник, близкий к Газпромбанку.
РБК 10:50
Политика

В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве

России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное