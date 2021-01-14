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Интерфакс
Интерфакс

Минпромторг не увидел проблем с поставками масла и сахара по фиксированным ценам

Проблем с поставками в торговые сети подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам не существует, заявил Минпромторг РФ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками

У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию. Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей.
Коммерсантъ17:40
Официальный комментарий
Минпромторг РФ
В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара
ТАСС03:53
Минсельхоз России
Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей
ТАСС05:37
Подробнее о событии
URA.Ru

В Тюмени цены на продукты растут, несмотря на запрет Путина

URA.Ru07:21
ТАСС

Мантуров заявил об отсутствии проблем с поставками масла и сахара по регулируемым ценам

ТАСС11:02
РИА Новости

Производители исключили дефицит подсолнечного масла и сахара в России

РИА Новости05:32
Lenta.ru

В России не увидели риска дефицита сахара и масла

Lenta.ru06:45
Коммерсантъ

Минпромторг не получал жалоб от сетей на проблемы с закупкой сахара и масла

Коммерсантъ04:26
РБК

Торговые сети исключили дефицит сахара после заявлений двух министерств

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REGNUM

Спрос превысил предложение: эксперт о дефиците сахара и масла

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