Минпромторг не увидел проблем с поставками масла и сахара по фиксированным ценам
Проблем с поставками в торговые сети подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам не существует, заявил Минпромторг РФ.В источнике
С чего всё началось
Попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками
У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию. Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей.
Коммерсантъ17:40
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