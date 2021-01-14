У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию. Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей.

Коммерсантъ 17:40