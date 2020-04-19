Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство не зафиксировало существенных изменений цен на продукты в стране. Он отметил, что фиксируемые колебания являются несущественными.

Минпромторг не зафиксировал серьезных изменений цен на продукты

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