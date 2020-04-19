Экономика
Mockva.ruВ Минпромторге оценили повышение цен на продукты в России
Министерство промышленности и торговли не фиксирует существенных изменений цен на продукты в России. Об этом рассказал глава министерства Денис Мантуров. В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» он заявил, что колебания цен очень несущественные.
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Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта
Интерфаксвчера в 09:32
В Минпромторге утверждают, что не фиксируют существенных изменений цен на продукты
Эхо Москвывчера в 09:03
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Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Общество
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Армия и оружие
Военные прокуроры не выявили нарушений при проверке медцентра в Нижнем Новгороде
Сотрудники Главной военной прокуратуры Западного военного округа (ЗВО) провели проверку готовности многофункционального медицинского центра Минобороны РФ в Нижнем Новгороде, сданного в эксплуатацию 17 апреля.
ТАСС 04:54
Общество
Мантуров рассказал о советах Путина по улучшению автомобилей Aurus
Президент России Владимир Путин давал рекомендации по улучшению российского автомобиля Aurus, так как активно использует его сам.
Известия вчера в 10:52
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 18 апреля в 05:45
Кино
Какие фильмы Marvel выйдут после окончания пандемии
Evo-rus.com 03:07
Общество
В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек
На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб.
Аткарский уездЪ 02:30
Происшествия
Ночью в Калужской области от коронавируса скончался ещё один человек
На тридцать человек увеличилось количество выявленных случаев заболевания коронавирусом.
Знамя.Калуга 02:44
Шоу-бизнес
Водонаеву возмутили сообщения о посещении Охлобыстиным пасхальной службы
Телеведущая Алена Водонаева возмутилась в Instagram поведением актера Ивана Охлобыстина, который якобы принял участие в закрытой пасхальной службе, несмотря на режим самоизоляции.
РИА Новости 03:54
Здоровье
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Авто
Известны цены на новый Cadillac Escalade
Обнародованы цены на полноразмерный внедорожник Cadillac Escalade нового, 5-го по счёту, поколения.
UsedCars.ru вчера в 13:25
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Энергетика
Нефть WTI опустилась ниже $15 за баррель
Стоимость американской нефти WTI 20 апреля опустилась ниже отметки $15 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NYMEX.
Известия 01:29
Гаджеты
В РФ создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Газета DAILY вчера в 13:37
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 4785 человек
Число инфицированных коронавирусом в РФ за сутки выросло на 4785 человек.
Парламентская газета 18 апреля в 03:44
Экономика
Госдолг США может вырасти до рекордных значений из-за коронавируса
Государственный долг США и долги американских корпораций на фоне эпидемии коронавируса могут достичь в этом году рекордных показателей.
Mockva.ru вчера в 01:51
Спорт
На строительство футбольного манежа в Уфе выделено 450 млн рублей
В ближайшее время в Уфе начнётся строительство крытого футбольного манежа, на который республика получила из федерального бюджета 450 млн рублей.
Аргументы и Факты - Уфа 02:42
Политика
Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.
РИА Новости вчера в 23:54
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27