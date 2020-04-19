Экономика

Mockva.ruMockva.ruВ Минпромторге оценили повышение цен на продукты в России

Министерство промышленности и торговли не фиксирует существенных изменений цен на продукты в России. Об этом рассказал глава министерства Денис Мантуров. В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» он заявил, что колебания цен очень несущественные.
Читать в источнике
Комментировать458

Подробнее о событии

Минпромторг допускает повышение цен на импортные продукты

Коммерсантъвчера в 11:44

В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты

Российская газетавчера в 09:42

Минпромторг отчитался по ситуации с ценами на продовольствие

Вести.Ruвчера в 09:16

Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта

Интерфаксвчера в 09:32

В Минпромторге утверждают, что не фиксируют существенных изменений цен на продукты

Эхо Москвывчера в 09:03

Минпромторг не зафиксировал серьезных изменений цен на продукты

Известиявчера в 08:54

В Минпромторге не зафиксировали существенных изменений цен на продукты в России

ТАССвчера в 08:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:07, Ашберн
Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

RT на русском 03:06
500
Общество

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 17:40
79
Общество

В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
126
Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
301
Армия и оружие

Военные прокуроры не выявили нарушений при проверке медцентра в Нижнем Новгороде

Сотрудники Главной военной прокуратуры Западного военного округа (ЗВО) провели проверку готовности многофункционального медицинского центра Минобороны РФ в Нижнем Новгороде, сданного в эксплуатацию 17 апреля.
ТАСС 04:54
Общество

Мантуров рассказал о советах Путина по улучшению автомобилей Aurus

Президент России Владимир Путин давал рекомендации по улучшению российского автомобиля Aurus, так как активно использует его сам.
Известия вчера в 10:52
26
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,7K
Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
136
Общество

СК пообещал наказывать за пранки над учителями

Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
57
Авто

Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 18 апреля в 05:45
74
Кино

Какие фильмы Marvel выйдут после окончания пандемии

Evo-rus.com 03:07
2
Общество

В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек

На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб.
Аткарский уездЪ 02:30
10
Происшествия

Ночью в Калужской области от коронавируса скончался ещё один человек

На тридцать человек увеличилось количество выявленных случаев заболевания коронавирусом.
Знамя.Калуга 02:44
Шоу-бизнес

Водонаеву возмутили сообщения о посещении Охлобыстиным пасхальной службы

Телеведущая Алена Водонаева возмутилась в Instagram поведением актера Ивана Охлобыстина, который якобы принял участие в закрытой пасхальной службе, несмотря на режим самоизоляции.
РИА Новости 03:54
5
Здоровье

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
8
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
176
Общество

На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей

Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
1,5K
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,6K
Авто

Известны цены на новый Cadillac Escalade

Обнародованы цены на полноразмерный внедорожник Cadillac Escalade нового, 5-го по счёту, поколения.
UsedCars.ru вчера в 13:25
Общество

Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России

По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
255
Энергетика

Нефть WTI опустилась ниже $15 за баррель

Стоимость американской нефти WTI 20 апреля опустилась ниже отметки $15 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NYMEX.
Известия 01:29
183
Гаджеты

В РФ создан мини-ПК на процессоре «Байкал»

Газета DAILY вчера в 13:37
340
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
3,6K
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 4785 человек

Число инфицированных коронавирусом в РФ за сутки выросло на 4785 человек.
Парламентская газета 18 апреля в 03:44
4
Экономика

Госдолг США может вырасти до рекордных значений из-за коронавируса

Государственный долг США и долги американских корпораций на фоне эпидемии коронавируса могут достичь в этом году рекордных показателей.
Mockva.ru вчера в 01:51
469
Спорт

На строительство футбольного манежа в Уфе выделено 450 млн рублей

В ближайшее время в Уфе начнётся строительство крытого футбольного манежа, на который республика получила из федерального бюджета 450 млн рублей.
Аргументы и Факты - Уфа 02:42
2
Политика

Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.
РИА Новости вчера в 23:54
11
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
109
Общество

Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России

Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
86
Как работают Яндекс.Новости?
Главное