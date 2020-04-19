Министерство промышленности и торговли не фиксирует существенных изменений цен на продукты в России. Об этом рассказал глава министерства Денис Мантуров. В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» он заявил, что колебания цен очень несущественные.

В Минпромторге оценили повышение цен на продукты в России

Общество Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции. 79

Происшествия Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. 301

Армия и оружие Военные прокуроры не выявили нарушений при проверке медцентра в Нижнем Новгороде Сотрудники Главной военной прокуратуры Западного военного округа (ЗВО) провели проверку готовности многофункционального медицинского центра Минобороны РФ в Нижнем Новгороде, сданного в эксплуатацию 17 апреля.

Политика Президент Чехии допустил открытие границ через год Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. 136

Общество СК пообещал наказывать за пранки над учителями Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы. 57

Общество В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб. 10

Шоу-бизнес Водонаеву возмутили сообщения о посещении Охлобыстиным пасхальной службы Телеведущая Алена Водонаева возмутилась в Instagram поведением актера Ивана Охлобыстина, который якобы принял участие в закрытой пасхальной службе, несмотря на режим самоизоляции. 5

Здоровье Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом. 8

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 176

Общество На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,6K

Авто Известны цены на новый Cadillac Escalade Обнародованы цены на полноразмерный внедорожник Cadillac Escalade нового, 5-го по счёту, поколения.

Энергетика Нефть WTI опустилась ниже $15 за баррель Стоимость американской нефти WTI 20 апреля опустилась ниже отметки $15 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NYMEX. 183

Политика Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации. 11

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 109