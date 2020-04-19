Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве не выявили существенных изменений цен на продукты в России. Колебания цен Мантуров оценил как несущественные.

Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ

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