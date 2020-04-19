Экономика

Piter.tvPiter.tvМинпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ

Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве не выявили существенных изменений цен на продукты в России. Колебания цен Мантуров оценил как несущественные.
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Минпромторг оценил ситуацию с повышением цен на продукты в России

Lenta.ru12:20

Минпромторг допускает повышение цен на импортные продукты

Коммерсантъ11:44

Минпромторг не заметил существенных изменений цен на продукты

Взгляд.ру08:56

Мантуров заявил о возможном повышении цен на продовольственные товары

News.ru10:45

Минпромторг отчитался по ситуации с ценами на продовольствие

Вести.Ru09:16

В России не обнаружен серьезный рост цен на продукты

Ёлдаш10:31

В Минпромторге не зафиксировали существенных изменений цен на продукты в России

ТАСС08:51
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
Политика

Назначен новый председатель правительства Камчатского края

Новым председателем правительства Камчатского края стал Александр Кузнецов, ранее занимавший должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
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Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
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Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек

В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
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Хачериди пытался ударить судью после матча «Динамо» с «Витебском»

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АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

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РИА Новости 21:09
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Политика

Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
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В Донбассе украинские военные заражают Covid-19 мирных жителей

В Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил украинские военные заражают мирных жителей коронавирусом.
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Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска

Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 12:31
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Общество

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ 17:40
Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Геологическая служба США сообщает, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4.
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Футбол

Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo

Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
Metaratings 16:57
Экономика

Глава ВТБ предложил ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику

Центробанку стоит предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
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Экономика

Силуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть

В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель (в текущих ценах).
РБК 09:07
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Культура

Коммунисты потребовали запрета сериала «Зулейха открывает глаза»

Коммунисты потребовали немедленного запрета популярного сериала «Зулейха открывает глаза».
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Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
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Политика

Антикоррупционный комитет назвал главу Хакасии виновным во взятке зама

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал скандал вокруг исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.
РЕН ТВ вчера в 10:00
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Украинский боксер Усик нелестно высказался о Зеленском

Украинский боксер Александр Усик заявил, что президент страны Владимир Зеленский «ничего не сделает, даже если хочет».
Росбалт 18:19
Армия и оружие

США снова пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Известия 20:24
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Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло

Газета.Ru 20:37
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Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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Составлен рейтинг автомобилей для экстремального вождения

Автоэксперты назвали лучшие автомобили для экстремальной езды.
Политическая Экспертиза 10:43
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Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru 16:33
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Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
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Общество

В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
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Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 300

На сегодняшний день, 19 апреля, в Красноярском крае подтверждено уже 300 диагнозов коронавирус в 33 районах и городах края.
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Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год

Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год.
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Армия и оружие

Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии

Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
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Во Владивостоке два человека погибли от удара током на железной дороге

Российская газета 20:54
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