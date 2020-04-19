Экономика
Piter.tvМинпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ
Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве не выявили существенных изменений цен на продукты в России. Колебания цен Мантуров оценил как несущественные.
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Политика
Назначен новый председатель правительства Камчатского края
Новым председателем правительства Камчатского края стал Александр Кузнецов, ранее занимавший должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
ТАСС 20:13
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль 07:05
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 21:09
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:43
Армия и оружие
В Донбассе украинские военные заражают Covid-19 мирных жителей
В Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил украинские военные заражают мирных жителей коронавирусом.
КП - Донецк 08:41
Транспорт
Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска
Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 12:31
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ 17:40
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Геологическая служба США сообщает, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4.
RT на русском 17:42
Футбол
Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo
Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
Metaratings 16:57
Экономика
Глава ВТБ предложил ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику
Центробанку стоит предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Взгляд.ру 14:46
Экономика
Силуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть
В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель (в текущих ценах).
РБК 09:07
Культура
Коммунисты потребовали запрета сериала «Зулейха открывает глаза»
Коммунисты потребовали немедленного запрета популярного сериала «Зулейха открывает глаза».
Evo-rus.com 17 апреля в 10:21
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Политика
Антикоррупционный комитет назвал главу Хакасии виновным во взятке зама
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал скандал вокруг исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.
РЕН ТВ вчера в 10:00
Единоборства
Украинский боксер Усик нелестно высказался о Зеленском
Украинский боксер Александр Усик заявил, что президент страны Владимир Зеленский «ничего не сделает, даже если хочет».
Росбалт 18:19
Происшествия
Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло
Газета.Ru 20:37
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Авто
Составлен рейтинг автомобилей для экстремального вождения
Автоэксперты назвали лучшие автомобили для экстремальной езды.
Политическая Экспертиза 10:43
Футбол
Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru 16:33
Общество
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 300
На сегодняшний день, 19 апреля, в Красноярском крае подтверждено уже 300 диагнозов коронавирус в 33 районах и городах края.
ТВ-Енисей 04:40
Политика
Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год
Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год.
ТАСС 17:56
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
Происшествия
Во Владивостоке два человека погибли от удара током на железной дороге
Российская газета 20:54