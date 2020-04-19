Экономика
Piter.tvМинпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ
Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве не выявили существенных изменений цен на продукты в России. Колебания цен Мантуров оценил как несущественные.
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Происшествия
В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы
По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек.
Интерфакс 10:45
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Общество
Правозащитники попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Реальное время 00:50
Экономика
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Финансы
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае
На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru вчера в 05:49
Происшествия
В Канаде мужчина устроил стрельбу
В канадском городе Портапик мужчина открыл стрельбу по людям.
RT на русском 13:15
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Футбол
Матчи Лиги чемпионов могут возобновиться 7 августа
Проведение футбольных матчей Лиги чемпионов может возобновиться 7 августа. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Football Italia».
Сусанин 04:00
Шоу-бизнес
Гражданский муж Надежды Бабкиной рассказал о ее самочувствии
Молодой муж пообещал выложить видеообращение Бабкиной сразу же как только его подпустят к возлюбленной.
Lisa.ru 06:00
Футбол
«Ювентус» хочет назначить Зидана на должность главного тренера
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить туринский «Ювентус».
Нева Спорт 07:06
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль 07:05
Политика
Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая
Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.
Вести.Ru 15:55
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Футбол
Читатели L’Equipe составили символическую сборную Франции всех времен
Французское издание L’Equipe предложило своим читателям составить идеальную французскую команду всех времен.
Sport24.ru 06:43
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 17:15
Политика
Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год
Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год.
ТАСС 17:56
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Футбол
Каррера сравнил чемпионаты России и Греции
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий АЕК, сравнил уровни национальных чемпионатов Греции и России.
Матч ТВ 16:39
Киберспорт
Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles
RT на русском 17:39
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Космос
Ученые открыли группу астероидов, находящихся под влиянием Меркурия
Ученые обнаружили группу астероидов, которыми управляет Меркурий. Однако через 200 тыс. лет они могут уйти из-под влияния планеты.
Актуальные Новости 06:33
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
Общество
В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек
По информации Роспотребнадзора, на 11:10, воскресенья, 19 апреля на территории Ростовской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:26
Авто
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 "Жигули".
ТАСС 04:05