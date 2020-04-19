Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что ведомство не фиксирует каких-либо серьезных изменений цен на продукты в стране. Об этом он сказал в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в России

Общество Врач рассказал о странностях коронавируса Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1". 5

Общество Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране. 278

Общество Роспотребнадзор поделился правилами мытья рук Для простого смытия вируса с рук достаточно обычного мыла. Однако необходимо не забывать о правилах. 7

Происшествия Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. 49

Транспорт Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей. 107

Шоу-бизнес Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash. 119

Здоровье В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. 230

Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом. 1,1K

Происшествия В Якутии количество больных коронавирусом увеличилось до 111 Растет количество заболевших от мархинского контакта — у семи человек на сегодня положительный анализ, причем один из контактных — работник младшего медицинского персонала Якутского перинатального центра, сообщил на брифинге глава республики Айсен Николаев.

Происшествия Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля. 3

Происшествия В Черемушках зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом Сегодня в поселке Черемушки был выявлен новый случай заражения коронавирусом. Эту информацию подтвердили в Роспотребнадзоре Саяногорска.

Общество МЧС советует замачивать овощи и зелень после покупки В рекомендациях ВНИИ ГОЧС МЧС России говорится, что овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно промыть, замочить в воде на 10–15 минут и снова промыть под проточной водой. 703

Экономика У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп. 131

Общество В Оренбургской области закрыли на карантин город Абдулино Город Абдулино Оренбургской области закрыт на карантин с перекрытием въезда и выезда после обнаружения коронавируса у работниц местного дома отдыха железнодорожников, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 19 апреля в Instagram. 24

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 675