Экономика

Газета.RuГазета.RuМинпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в России

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что ведомство не фиксирует каких-либо серьезных изменений цен на продукты в стране. Об этом он сказал в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".
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Минпромторг оценил ситуацию с повышением цен на продукты в России

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