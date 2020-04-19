Экономика
Газета.RuМинпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в России
Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что ведомство не фиксирует каких-либо серьезных изменений цен на продукты в стране. Об этом он сказал в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".
Читать в источнике
Оценить367
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
Общество
Врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru 21:37
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
Общество
В США прошли акции протеста против карантина
News.ru 11:48
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru 22:33
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем НАТО
Видео сближения российского истребителя-перехватчика Миг-31 с натовским F16 опубликовал Youtube-канал Fighterbomber 18 апреля.
ИА Красная Весна 10:35
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Происшествия
В Республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом
Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости 13:09
Общество
В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян
РИА Новости 22:07
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
Общество
Роспотребнадзор поделился правилами мытья рук
Для простого смытия вируса с рук достаточно обычного мыла. Однако необходимо не забывать о правилах.
REGNUM 22:12
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru 22:41
Авто
В Уфе состоится большая распродажа арестованных автомобилей
В мае в Уфе пройдут два аукциона по продаже автомобилей должников.
UfaTime.ru 21:57
Транспорт
Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска
Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 12:31
Шоу-бизнес
Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
Live24 06:12
Здоровье
«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»
Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета 05:00
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 21:09
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings 15:55
Происшествия
В Якутии количество больных коронавирусом увеличилось до 111
Растет количество заболевших от мархинского контакта — у семи человек на сегодня положительный анализ, причем один из контактных — работник младшего медицинского персонала Якутского перинатального центра, сообщил на брифинге глава республики Айсен Николаев.
Якутия Daily 22:35
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит 06:35
Происшествия
Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
Твой Иркутск 21:24
Экономика
Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии
В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Коммерсантъ 18:24
Происшествия
В Черемушках зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом
Сегодня в поселке Черемушки был выявлен новый случай заражения коронавирусом. Эту информацию подтвердили в Роспотребнадзоре Саяногорска.
Первое городское. Саяногорск 08:11
Общество
МЧС советует замачивать овощи и зелень после покупки
В рекомендациях ВНИИ ГОЧС МЧС России говорится, что овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно промыть, замочить в воде на 10–15 минут и снова промыть под проточной водой.
Мой Брянск 05:30
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru вчера в 07:22
Общество
В Оренбургской области закрыли на карантин город Абдулино
Город Абдулино Оренбургской области закрыт на карантин с перекрытием въезда и выезда после обнаружения коронавируса у работниц местного дома отдыха железнодорожников, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 19 апреля в Instagram.
ИА Красная Весна 09:08
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39