Экономика
Piter.tvМинпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ
Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве не выявили существенных изменений цен на продукты в России. Колебания цен Мантуров оценил как несущественные.
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Кино
Джеймс Ганн назвал «Ночной дозор» Бекмамбетова в числе любимых боевиков
Американский режиссер Джеймс Ганн, получивший наибольшую известность после работы над дилогией "Стражи Галактики", продолжает на самоизоляции бомбить Twitter, составляя для фанатов списки фильмов, которые, по его мнению, стоит посмотреть.
Российская газета 07:56
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Экономика
Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии
В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Коммерсантъ 18:24
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал всю правду о «Секрете на миллион»
Gazeta.SPb 17 апреля в 18:01
Экономика
Алексей Шаповалов о том, чего ждать и на что надеяться малообеспеченным
На прошлой неделе возобновлена публикация мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия населения РФ.
Коммерсантъ 17:40
Футбол
Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат
Игрокам лондонского клуба предлагается 30-процентное снижение.
Metaratings 17 апреля в 17:40
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
RT на русском вчера в 10:15
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 17:15
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Армия и оружие
Система С-350 повысит защиту РФ от крылатых ракет в четыре раза
Москва, 20 апреля 2020, 01:50 — REGNUM Принятие на вооружение ВКС и ВМФ России новейших зенитно-ракетных систем С-350 должно повысить защиту от крылатых ракет четырёхкратно, сообщает 20 апреля газета «Красная звезда».
REGNUM 18:50
Здоровье
Профессор из РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Как сообщает МедиаПоток, первая причина кроется в эффективном обнаружении легких случаев болезни.
МедиаПоток 03:30
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Общество
Респонденты «Левада-центра» стали толерантнее, но допускают изоляцию или уничтожение преступников, сектантов и проституток
Респонденты «Левада-центра» стали толерантнее, но допускают изоляцию или уничтожение преступников, сектантов и проституток Россияне стали терпимее относиться к представителям сексуальных меньшинств, проституткам и феминисткам, показал опрос «Левада-центра».
Коммерсантъ 15:08
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Общество
В МЧС посоветовали замачивать купленные овощи, фрукты и зелень в воде
В МЧС России посоветовали гражданам замачивать в воде купленные зелень и овощи на 10-15 минут, чтобы очистить их от возможных бактерий и микробов на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 21:06
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде
Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
Здоровье
В Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Сорок шесть пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, находятся в реанимации.
ТАСС 15:21
Музыка
Мировые звезды дали восьмичасовой онлайн-концерт
Мировые звезды дали онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе", передает телеканал Москва 24.
Москва 24 09:54
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Общество
В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса
Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой.
Дни24 04:21
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Политика
Трамп оценил отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами.
Lenta.ru вчера в 19:32
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
RT на русском 17:42