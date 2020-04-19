Экономика
КоммерсантъМинпромторг допускает повышение цен на импортные продукты
Импортные продукты могут со временем подорожать в связи с ситуацией на мировых рынках, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Хотя в целом Минпромторг пока не фиксирует серьезного роста цен на продовольственные товары.
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Экономика
Подешевеет ли вторичное жилье в России из-за COVID – мнение экспертов
Что происходит с рублем и ценой на топливо >> Однако руководитель департамента вторичной недвижимости "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома придерживается другого мнения.
РИА Новости Крым 09:16
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва 09:05
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Футбол
Игроки «Краснодара» устроили вечеринку с кальяном и алкоголем
Два бразильский игрока «Краснодара» Вандерсон и Кайо в ночь с 17 на 18 апреля устроили вечеринку в ходе которой употребляли алкоголь, курили кальян и вдыхали неизвестный газ из воздушных шариков.
Свободная Пресса 10:30
Финансы
Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам
Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Коммерсантъ 12:10
Космос
Новый модуль МКС «Наука» испытывают в вакуумной камере
18.04.2020 Новый модуль МКС «Наука», который проходит испытания в Центре им. М.В. Хруничева, протестируют в условиях, имитирующих воздействие космического пространства.
Портал Поиск вчера в 08:02
Политика
Путин заявил, что пик коронавируса еще не пройден
Пик коронавируса COVID-19 в России еще не пройден - подчеркнул президент страны Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений для инфицированных.
Газета.Ru 17 апреля в 13:47
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
Общество
Чубайс предупредил о «душераздирающем» периоде пандемии в России
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что пик эпидемии коронавируса в РФ наступит примерно через 10-15 дней.
Московский Комсомолец 12:03
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Транспорт
Московские власти рассказали, как не получить штраф за поездки на машине
Как ранее рассказал глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов, для поездок по цифровому пропуску можно будет указать ту машину, которая используется для передвижения, независимо от того, находится ли автомобиль в собственности.
РИА Новости 13:52
Космос
В Роскосмосе ожидают убытки, если пуски спутников OneWeb не состоятся
Отсутствие пусков спутников британской компании OneWeb нанесет определенные убытки Роскосмосу, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин 19 апреля в эфире радиостанции «Комсомольская правда» «Если пусков не будет, мы, так или иначе, будем нести определенные убытки, ведь часть ракет под эту программу уже на космодромах», — пояснил Рогозин.
ИА Красная Весна 14:21
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза». Мнения зрителей и экспертов
На этой неделе на телеэкраны вышел сериал «Зулейха открывает глаза», который снимали в том числе и в Лаишевском районе.
Камская новь (Кама ягы) 11:38
Политика
Вьетнам опротестовал решение Китая в отношении спорных островов
Власти Вьетнама выразили протест КНР в связи с заявлением китайской стороны о формировании двух островных уездов на спроных архипелаге Спратли (Наньша) и Парасельских островах (Сиша), что в Южно-Китайском море.
Страна Советов on-line 13:26
Политика
Песков рассказал о непростом решении Путина перенести Парад
Российская газета 07:30
Наука
Почему чавканье и шуршание пакета приводят в ярость: мизофония
В 2014 году медики доказали, что мизофония в той или иной степени выявлена у пятой части населения планеты.
Популярная механика 12:19
Общество
В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово
Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.
Газета.Ru 12:33
Общество
Прилетевших туристов из Таиланда разместили в обсерваторе на Смолино
Урал-пресс-информ 12:33
Общество
В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан
Ранее ИА REGNUM сообщало о рождении ребёнка у женщины с подтверждённым заражением коронавирусом в Ростове-на-Дону.
REGNUM 11:59
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Политика
Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой
Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение.
Газета.Ru 05:00
Шоу-бизнес
Незадолго до микроинсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Врачи диагностировали у 51-летней артистки микроинсульт. Буланову в срочном порядке определили в реанимацию. Там она пробыла несколько дней.
Вечерний курьер 05:25
Технологии
Обновления для Windows 10 станут модульными
По мнению WindowsLatest, новый формат выпуска обновлений позволит Microsoft избавиться от многих проблемы в работе Windows 10, выпуская апдейты на рынок по мере необходимости.
RuNews24.ru 17 апреля в 05:07
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Здоровье
В российской психбольнице коронавирусом заразились 70 человек
В психиатрической больнице Архангельска заразились коронавирусом 70 человек, среди которых — как пациенты, так и сотрудники.
Lenta.ru 13:18
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Происшествия
Машину разорвало на две части в ДТП на Суздальском проспекте
Днем в воскресенье, 19 апреля, на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры произошло серьезное ДТП.
Телеканал Санкт-Петербург 09:46