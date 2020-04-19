Экономика
Piter.tvМинпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ
Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве не выявили существенных изменений цен на продукты в России. Колебания цен Мантуров оценил как несущественные.
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Экономика
Disney перестает платить зарплату 100 тысячам сотрудников
Как сообщает Financial Times, мировой лидер индустрии развлечений решил не выплачивать зарплату более чем ста тысячам работников тематических парков и отелей, находящимся в отпусках.
Вести.Ru вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Тимати ответил на вызов Ивлеевой
Ранее Тимати ответил на дерзкий вызов Ивлеевой также дерзко.
RuNews24.ru вчера в 11:39
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва 18 апреля в 07:25
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК 18 апреля в 20:32
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 18 апреля в 05:45
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18 апреля в 18:49
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru вчера в 08:02
Общество
Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции
Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции.
РБК 01:05
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась редкими фото из детства и юности
Многие подписчики отметили, что на каждом фото Лера по-своему прекрасна.
Газета Кемерова 00:18
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Армия и оружие
Ливийская армия вернула контроль над позициями в районе Тархуна
ИА Красная Весна вчера в 10:36
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета вчера в 05:48
Кино
Премьера фильма о советском космонавте состоится в онлайн-кинотеатрах
В центре сюжета – советский космонавт (Петр Федоров), который возвращается на Землю с инопланетным гостем, поселившимся в его теле.
Профиль вчера в 09:50
Энергетика
В Омске уменьшилась цена на популярную марку бензина
Стоимость бензина уменьшилась на 10 копеек. В последний раз цены на топливо в регионе менялись в марте.
Город55.ру 01:16
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Игры
Авторы Metro: Exodus из 4A Games делают кооперативную игру на Unreal Engine 4
Больше ничего о проекте узнать не удалось, но вряд ли нас ждёт проект во вселенной «Метро 2033».
Игромания.ру 18 апреля в 09:42
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Авто
Названы 5 ошибок автоинженеров, за которые дорого платит покупатель
SpeedMe 18 апреля в 04:46
Религия
Путин поздравил верующих с Пасхой
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с праздником православных христиан и тех, кто отмечает Пасху, передает Газета.ru.
РИАМО вчера в 04:04
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ вчера в 13:20
Происшествия
В Кузбассе зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса
В Кузбассе выявлен 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 00:30
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
Энергетика
Цена на нефть марки Brent остановилась около отметки в $28 за баррель
Цена нефти Brent (июньские фьючерсы) на Лондонской межконтинентальном бирже (ICE) упала более чем на 4%, ниже $27 за баррель и поднялась до $28.
Ведомости вчера в 21:44
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
76 россиян прилетели из Бангкока в Кемерово
Вести.Ru 00:55