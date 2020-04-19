Экономика

Piter.tvPiter.tvМинпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ

Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве не выявили существенных изменений цен на продукты в России. Колебания цен Мантуров оценил как несущественные.
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Минпромторг оценил ситуацию с повышением цен на продукты в России

Lenta.ruвчера в 12:20

Минпромторг допускает повышение цен на импортные продукты

Коммерсантъвчера в 11:44

В России не обнаружен серьезный рост цен на продукты

Ёлдашвчера в 10:31

Мантуров заявил о возможном повышении цен на продовольственные товары

News.ruвчера в 10:45

Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта

Интерфаксвчера в 09:32

Минпромторг не заметил существенных изменений цен на продукты

Взгляд.рувчера в 08:56

В Минпромторге не зафиксировали существенных изменений цен на продукты в России

ТАССвчера в 08:51
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16

Российская газета вчера в 21:56
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Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
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Общество

В Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
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Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 18 апреля в 00:34
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Происшествия

В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом

В Сургуте ночью скончалась первая пациентка с коронавирусом, ей было 70 лет.
Российская газета 02:07
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 24 новых зараженных COVID-19

В Новосибирской области за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом.
РБК вчера в 23:57
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
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Общество

В Татарстане после карантина открываются парикмахерские

С 20 апреля в Татарстане возобновят работу парикмахерские.
Московский Комсомолец 02:36
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Общество

Мишустин установил максимальный размер пособий по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает максимальные выплаты для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 года.
Право.ру 17 апреля в 12:08
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Здоровье

Вирусолог объяснил резкий рост случаев коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, почему последнее время идет резкий рост числа новых случаев коронавируса.
Smolnarod.ru 02:08
Общество

В Саратовской области коронавирусом заболели еще 28 человек

В Саратовской области коронавирусом заразились еще 28 человек.
АиФ Саратов 02:12
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Общество

Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции

На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
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Общество

Еще один пациент с коронавирусом скончался на Ставрополье

На текущий момент 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 — в состоянии средней тяжести.
Вечёрка 02:26
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Общество

СКР начал проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ

УФСБ России по Республике Карелия рассекретило материалы об уничтожении советских военнопленных и мирных граждан славянской национальности в финских концлагерях во время Великой Отечественной войны.
Life.ru 02:42
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Общество

Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса

Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
Life.ru вчера в 05:48
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Наука

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 18 апреля в 02:56
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Экономика

Экспорт Японии снизился почти на 12% на фоне пандемии

Министерство финансов Японии сообщило, что экспорт страны в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса снизился на 11,7% по сравнению с годом ранее.
Известия 00:10
Энергетика

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
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Финансы

Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара не превысит 80 рублей.
ТАСС 01:36
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Общество

В России создан прототип электрического авиадвигателя

В России создан прототип электрического авиадвигателя. Изобретение будет испытано в полете в этом году.
Известия 00:47
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
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Шоу-бизнес

Алена Водонаева назвала Охлобыстина придворным шутом за поход в храм

NG72.ru 02:51
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Происшествия

Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке

В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:29
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно

Lenta.ru 02:04
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия 18 апреля в 23:34
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,5K
Общество

В Челябинской области коронавирусом заразились 97 человек

В настоящее время продолжают лечение 18 человек, остальные выписаны по выздоровлению, — сообщила Наталья Горлова.
31 канал Челябинска 01:40
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