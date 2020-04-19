Экономика
Piter.tvМинпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ
Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве не выявили существенных изменений цен на продукты в России. Колебания цен Мантуров оценил как несущественные.
Читать в источнике
Оценить383
Подробнее о событии
Показать все источники
Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта
Интерфаксвчера в 09:32
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16
Российская газета вчера в 21:56
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 18 апреля в 00:34
Происшествия
В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом
В Сургуте ночью скончалась первая пациентка с коронавирусом, ей было 70 лет.
Российская газета 02:07
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 24 новых зараженных COVID-19
В Новосибирской области за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом.
РБК вчера в 23:57
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
В Татарстане после карантина открываются парикмахерские
С 20 апреля в Татарстане возобновят работу парикмахерские.
Московский Комсомолец 02:36
Общество
Мишустин установил максимальный размер пособий по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает максимальные выплаты для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 года.
Право.ру 17 апреля в 12:08
Здоровье
Вирусолог объяснил резкий рост случаев коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, почему последнее время идет резкий рост числа новых случаев коронавируса.
Smolnarod.ru 02:08
Общество
В Саратовской области коронавирусом заболели еще 28 человек
В Саратовской области коронавирусом заразились еще 28 человек.
АиФ Саратов 02:12
Общество
Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции
На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
Общество
Еще один пациент с коронавирусом скончался на Ставрополье
На текущий момент 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 — в состоянии средней тяжести.
Вечёрка 02:26
Общество
СКР начал проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ
УФСБ России по Республике Карелия рассекретило материалы об уничтожении советских военнопленных и мирных граждан славянской национальности в финских концлагерях во время Великой Отечественной войны.
Life.ru 02:42
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Общество
Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса
Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
Life.ru вчера в 05:48
Наука
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 18 апреля в 02:56
Экономика
Экспорт Японии снизился почти на 12% на фоне пандемии
Министерство финансов Японии сообщило, что экспорт страны в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса снизился на 11,7% по сравнению с годом ранее.
Известия 00:10
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Финансы
Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара не превысит 80 рублей.
ТАСС 01:36
Общество
В России создан прототип электрического авиадвигателя
В России создан прототип электрического авиадвигателя. Изобретение будет испытано в полете в этом году.
Известия 00:47
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Происшествия
Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке
В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:29
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия 18 апреля в 23:34
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
В Челябинской области коронавирусом заразились 97 человек
В настоящее время продолжают лечение 18 человек, остальные выписаны по выздоровлению, — сообщила Наталья Горлова.
31 канал Челябинска 01:40